Pax Sky thêm ưu đãi cho khách thuê dịp 13 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 13 năm hoạt động, Pax Sky giảm 50% phí quản lý 12 tháng đầu cho hợp đồng thuê mới, áp dụng cho khách ký trong tháng 12, hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, chương trình nhằm tri ân các khách hàng đã đồng hành cùng đơn vị trong suốt 13 năm phát triển, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển. Ưu đãi mang đến ba lợi ích nổi bật: hỗ trợ giảm chi phí vận hành ban đầu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự - mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp linh hoạt triển khai kế hoạch kinh doanh cho năm mới 2026.

Đại diện Pax Sky cho biết chương trình ưu đãi được triển khai nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành cùng thương hiệu, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển, với trọng tâm là trải nghiệm và hiệu quả vận hành.

Pax Sky Premium tại 26 Ung Văn Khiêm. Ảnh: Pax Sky

Bên cạnh hoạt động cho thuê văn phòng, Pax Sky cung cấp diện tích linh hoạt theo nhu cầu thực tế, hỗ trợ thiết lập văn phòng, tư vấn pháp lý và duy trì môi trường làm việc ổn định thông qua mô hình quản lý chuyên nghiệp. Hệ thống tiện ích được đầu tư đồng bộ nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào vận hành và tối ưu hiệu quả hoạt động ngay từ những ngày đầu. Chính sách ưu đãi sinh nhật 13 năm là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp cận không gian làm việc chuyên nghiệp với mức chi phí tối ưu.

Pax Sky thành lập ngày 12/12/2012, là lựa chọn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang tìm kiếm không gian làm việc chuyên nghiệp tại Việt Nam. Tính đến nay, đơn vị sở hữu và vận hành 5 tòa nhà văn phòng với tổng diện tích hơn 31.000 m2, phục vụ hơn 100 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Tòa nhà là điểm đến văn phòng chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Pax Sky

Các tòa nhà đều có vị trí chiến lược với diện tích thuê linh hoạt, trang thiết bị hiện đại cùng dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả hoạt động ngay từ khi thiết lập văn phòng. Tại TP HCM, các tòa nhà Pax Sky phân bố tại nhiều khu vực trung tâm và cận trung tâm như phường Bến Thành (quận 1 cũ), phường Xuân Hòa (quận 3 cũ) và phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ). Các vị trí này giúp doanh nghiệp thuận tiện kết nối giao thông và tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ xung quanh, đáp ứng nhu cầu thuê đa dạng của doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn.

Trong số đó, Pax Sky 144 Lê Lai, phường Bến Thành, TP HCM hút khách thuê nhờ thiết kế hiện đại, khả năng cung cấp diện tích linh hoạt cho các doanh nghiệp muốn đặt trụ sở tại trung tâm tài chính. Pax Sky 278 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP HCM và Pax Sky Ngô Thì Nhậm, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, trở thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc văn phòng hạng B.

Đặc biệt, Pax Sky Premium tại 26 Ung Văn Khiêm (phường Bình Thạnh cũ) đang là điểm sáng trong phân khúc nhờ không gian rộng, linh hoạt và chất lượng vận hành vượt trội. Tòa nhà hiện quy tụ nhiều thương hiệu uy tín như VIB, Decathlon Việt Nam, Beta Media... tạo nên hệ sinh thái giao thương năng động, đồng thời cho thấy chất lượng vận hành bền vững - yếu tố được các doanh nghiệp thuê mới đánh giá cao khi lựa chọn đặt văn phòng tại đây.

Tất cả các tòa nhà trong hệ thống Pax Sky đều cung cấp đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn, từ không gian lễ tân chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc khách thuê chu đáo. Hệ thống an ninh và phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, hạ tầng kỹ thuật hiện đại đảm bảo hoạt động ổn định. Các yếu tố trên cũng là nền tảng để đơn vị triển khai chương trình ưu đãi sinh nhật đồng bộ, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp trong giai đoạn lập kế hoạch và mở rộng kinh doanh cuối năm.

Hoàng Đan