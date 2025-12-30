PAV Haulage gia nhập London Gateway Logistics Park

DP World sẽ chào đón doanh nghiệp vận tải logistics PAV Haulage thuê kho tại London Gateway Logistics Park, đánh dấu bước mở rộng mới của khách hàng này tại Anh.

Theo kế hoạch, từ quý I/2026, PAV Haulage sẽ chuyển vào kho LG94 có diện tích khoảng 8.730 m2, theo hợp đồng thuê 20 năm. Dự án cũng bao gồm kế hoạch mở rộng sang khu đất liền kề.

Sau khi hoàn tất mở rộng, cơ sở này sẽ bổ sung khu đỗ xe tải hạng nặng (HGV) quy mô lớn, phục vụ chiến lược tăng trưởng kinh doanh của PAV Haulage khi đặt trụ sở kho chủ lực tại London Gateway.

Kho LG94 đạt chứng nhận EPC hạng A và BREEAM Excellent, đồng thời được lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái, cung cấp nguồn năng lượng tái tạo cho PAV Haulage trong suốt thời gian thuê.

PAV Haulage sở hữu đội xe tải hạng nặng (HGV) và năng lực vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phân phối quy mô lớn. Ảnh: PAV Haulage

Ông Alan Holland, CEO DP World London Gateway Logistics Park, cho biết việc PAV Haulage gia nhập khu logistics phản ánh niềm tin ngày càng lớn của khách hàng vào London Gateway, nhờ vị trí chiến lược gần thủ đô, kết nối ba phương thức vận tải và cơ chế quy hoạch linh hoạt.

Hiện hơn một nửa diện tích London Gateway Logistics Park đã được phát triển và lấp đầy. DP World đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng hệ sinh thái logistics tại đây, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp, tạo việc làm mới và tăng khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng tại Anh.

PAV Haulage là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải và logistics tại Anh, chuyên phục vụ các giải pháp vận chuyển hàng hóa đường bộ và chuỗi cung ứng. Công ty sở hữu đội xe tải hạng nặng (HGV) và năng lực vận hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phân phối quy mô lớn. Với định hướng mở rộng dài hạn, PAV Haulage tập trung đầu tư vào hạ tầng kho vận hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)