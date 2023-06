AnhPaul McCartney triển lãm 250 bức ảnh lần đầu được công bố của The Beatles, tại Bảo tàng Chân dung quốc gia London.

Ngày 28/6 đến 1/10, Paul McCartney - tay guitar của The Beatles - tổ chức triển lãm Eyes of the Storm, trưng bày ảnh ông chụp nhóm từ năm 1963 - 1964. Lúc đó, họ diễn khắp nơi như: Liverpool, London, Paris, New York, Miami, Washington, D.C., trở thành "cơn sốt toàn cầu" Beatlemania.

Đa số nhân vật trong ảnh là John, George và Ringo từ góc nhìn riêng của Paul, khi họ đi dạo, ngồi xe, tàu ở Paris, vui chơi tại Miami. Tấm hình ông thích nhất là cảnh George Harrison nghỉ ngơi bên hồ bơi. Paul nói với BBC: "Tay George cầm ly nước, làn da được nhuộm nâu. Đây mới thật sự là sống".

Paul McCartney triển lãm ảnh The Beatles Hậu trường chuẩn bị triển lãm "Eyes of the Storm" tại Bảo tàng Chân dung quốc gia London. Video: Twitter Paul McCartney

Theo BBC, ảnh chụp gợi cho Paul McCartney nhiều ký ức. Ông nhớ lúc nhóm lưu diễn tại Miami, họ kêu gọi đám đông - là nhóm người da trắng, da màu đứng riêng - xích lại gần nhau. Ông cảm động trước sự kết nối của khán giả, chứng minh nghệ thuật có thể xóa nhòa khoảng cách.

John Lennon tại Paris (Pháp).

Tên chùm ảnh - Eyes of the Storm - ngụ ý ống kính ký giả, ánh nhìn của fan là "con mắt" dõi theo "cơn bão" tên The Beatles. Những năm 1960, khi thế giới dõi theo ban nhạc, Paul McCartney cầm máy ảnh lên và tự kể câu chuyện của riêng họ.

Paul nói với BBC ông chụp với tâm thế của khách du lịch. Bấy giờ, họ là những người trẻ từ Liverpool (Anh) bước ra thế giới, chiêm ngưỡng kiến trúc xa hoa của Paris hay cuộc sống đường phố nhộn nhịp ở nước Mỹ. Ông mang theo máy phim 35mm Pentax và "bắt" mọi khoảnh khắc thích thú xảy ra trước mắt.

*Một số ảnh trong triển lãm

Nghệ sĩ guitar có mối duyên lành với nhiếp ảnh. Theo The Guardian, vợ đầu và con gái của ông là nhiếp ảnh gi, còn em trai Mike McCartney từng chụp ảnh The Beatles trong các tour diễn. Những năm 1960, Paul McCartney được hai chuyên gia Dezo Hoffmann, Robert Freeman chỉ dẫn, cho lời khuyên. Ba năm trước, Paul McCartney tìm ra một kho ảnh "bị lãng quên", với hơn một nghìn bức. Ông quyết định công khai một số trong tập sách 1964: Eyes of the Storm - xuất bản đầu tháng 6 và tổ chức triển lãm nhằm chia sẻ với người hâm mộ. Nghệ sĩ cho biết: "Quan trọng là qua ảnh chụp, ta cảm nhận được tình yêu, sự kỳ diệu của quá khứ và khi đó cuộc sống trở nên tuyệt vời". Paul McCartney triển lãm ảnh The Beatles Video giới thiệu sách ảnh "1964: Eyes of the Storm". Video: Youtube Paul McCartney The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Âm nhạc của họ là ký ức tuổi trẻ của nhiều người, với những ca khúc nổi tiếng như Yellow Submarine, Penny Lane, Come Together, Yesterday, While My Guitar Gently Weeps, Blackbird, Something. The End trong album Abbey Road (1969) là sản phẩm âm nhạc cuối cùng đủ bốn thành viên.

Paul McCartney, 81 tuổi, giữ vai trò guitar bass, cùng giọng ca chính John Lennon tạo thành bộ đôi sáng tác.

Quỳnh Quyên (theo BBC, The Guardian)