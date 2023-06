Paul McCartney: 'Cuộc đời John Lennon bi thảm'

Paul McCartney nói John Lennon - giọng ca chính The Beatles - trải qua nhiều bi kịch lúc nhỏ.

Tại lễ hội phim Tribeca, ngày 15/6, trước hàng trăm khán giả, Paul McCartney trò chuyện với Conan O'Brien về sách 1964: Eyes of the Storm - tập hợp những bức ảnh chưa được công bố do McCartney chụp trong tour diễn năm 1963 - 1964.

Khi ảnh John Lennon trầm ngâm ngồi trên xe xuất hiện trên màn hình lớn, người dẫn chương trình Conan O'Brien nói bức hình thể hiện "sự tổn thương, đầy lo lắng".

Paul McCartney chụp John Lennon trong tạo dáng quen thuộc. Hình thuộc chuỗi 250 ảnh chưa được công bố trong sách "1964: Eyes of the Storm" của Paul McCartney. Ảnh: Beatlevinyl85

Lý giải điều này, Paul McCartney nói: "John có cuộc đời bi thảm. Cha bỏ trốn khi ông lên ba tuổi, mẹ xa cách và không chú tâm nuôi nấng ông. John phải trưởng thành với những bi kịch nhỏ suốt quãng đời".

Paul McCartney nói John Lennon có cuộc đời bi thảm Paul McCartney cảm phục John Lennon đối mặt nỗi đau tại buổi trò chuyện với Conan O'Brien ở lễ hội phim Tribeca, ngày 15/6. Video: Beatlevinyl85

McCartney bày tỏ ngưỡng mộ John vượt qua những khó khăn đến từ tuổi thơ bất hạnh. Không kề cận mẹ - Julia Lennon, John vẫn yêu thương, viết nhạc về bà. Các thành viên ban nhạc cũng thường xuyên ghé thăm Julia.

Theo Far Out Magazine, John viết nhạc phẩm Mother - kể về mẹ, tuổi thơ - cảm động. Cuối bài, giọng ca gào lên khi hát "Mẹ đừng đi, ba hãy về nhà" (Mama don't go, daddy come home). Người nghe Abhinav Vatsa trên kênh Youtube John Lennon bình luận: "Tác phẩm khiến tôi nhận ra việc mất mẹ khó khăn như thế nào. Đây có lẽ là một trong những bài hát hay nhất tôi từng nghe".

Mother John Lennon Bài hát "Mother" - John Lennon sáng tác - nằm trong album "John Lennon/Plastic Ono Band", phát hành năm 1970. Video: YouTube John Lennon

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Âm nhạc của họ là ký ức tuổi trẻ của nhiều người, với những ca khúc nổi tiếng như Yellow Submarine, Penny Lane, Come Together, Yesterday, While My Guitar Gently Weeps, Blackbird, Something. The End trong album Abbey Road (1969) là sản phẩm âm nhạc cuối cùng đủ bốn thành viên.

Paul McCartney giữ vai trò guitar bass, cùng giọng ca chính John Lennon tạo thành bộ đôi sáng tác. Ông 80 tuổi, vừa ra mắt 1964: Eyes of the Storm - sách gồm 275 bức ảnh của nhóm từ tháng 12/1963 đến tháng 2/1964 do chính nghệ sĩ chụp.

