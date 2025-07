Patton thâu tóm Milton Transportation mở rộng hoạt động

MỹPatton mở rộng năng lực logistics toàn diện với thương vụ mua lại Milton, tăng cường đội xe, hệ thống kho bãi và hiện diện tại thị trường miền đông nước Mỹ.

Một trong 500 hãng vận tải thuê ngoài hàng đầu nước Mỹ, Patton Logistics Group, vừa công bố thương vụ mua lại Milton Transportation and Warehousing (BTR Inc.) cùng các tài sản bất động sản liên quan, nhằm tăng cường năng lực kho vận và mở rộng hoạt động của công ty thành viên Watsontown Trucking.

Thông báo phát đi ngày 25/6 cho biết thông qua các công ty liên kết, Patton đã hoàn tất thỏa thuận sáp nhập với Milton, qua đó bổ sung thêm hàng chục xe tải, hàng trăm rơ-moóc, hai cơ sở bảo trì xe tải, một xưởng sửa chữa thân vỏ và căn chỉnh, cùng nhiều diện tích kho vận mới.

Thương vụ này sẽ giúp tăng cường quy mô và năng lực của Watsontown Trucking - đơn vị hiện xếp thứ 248 trong danh sách FleetOwner 500 (bảng xếp hạng thường niên của Tạp chí FleetOwner) các hãng vận tải thuê ngoài. Watsontown hoạt động tại Mỹ và Canada, là một phần trong hệ sinh thái Patton Logistics Group gồm 525 xe tải, 1.800 rơ-moóc và hơn 465.000 m2 diện tích kho bãi.

Patton Logistics Group bao gồm Watsontown Trucking (xếp thứ 248 trong danh sách FleetOwner 500: Danh sách cho thuê), Patton Warehousing và Patton Logistics. Ảnh: Fleet Owner

Milton Transportation sau sáp nhập sẽ hoạt động dưới thương hiệu Watsontown Trucking. Riêng hệ thống kho vận của Milton sẽ được Patton Warehousing LLC tích hợp, bổ sung 18.500 m2 kho hiện hữu và dự kiến phát triển thêm khoảng 32.500 m2 diện tích kho mới tại khu vực trung tâm bang Pennsylvania.

"Thương vụ này là bước tiến quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi. Nó giúp Patton tăng cường hiện diện tại các thị trường trọng điểm, mở rộng công suất và cung cấp giải pháp logistics toàn diện hơn cho khách hàng", ông Steve Patton, Chủ tịch Patton Logistics Group, nhận định.

Hiện Patton Logistics Group có hơn 1.000 nhân viên tại Pennsylvania, Virginia, Bắc Carolina, New Jersey và Ohio. Công ty cũng đang phát triển mạnh mảng môi giới vận tải.

Patton Logistics Group là một trong những tập đoàn logistics phát triển nhanh tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp vận tải, kho bãi và môi giới logistics tích hợp. Với mạng lưới hoạt động trải dài nhiều bang như Pennsylvania, Virginia, Bắc Carolina, New Jersey và Ohio, Patton phục vụ đa dạng khách hàng trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và phân phối.

Milton Transportation and Warehousing (BTR Inc.) là doanh nghiệp tư nhân gia đình có trụ sở tại Milton, Pennsylvania, hoạt động từ năm 1969. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyên tuyến East Coast với hơn 100 xe tải và 400 rơ-moóc, sử dụng cả xe thùng kín và xe tải không thùng (flatbed). Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Milton nổi tiếng về độ tin cậy và an toàn, có nhiều lái xe đạt mốc hơn một triệu dặm không sự cố và sử dụng đội ngũ nhiều thế hệ lâu năm, thể hiện cam kết về chất lượng dịch vụ.

