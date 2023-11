Patrick Dempsey là 'Người đàn ông quyến rũ nhất 2023'

Tài tử Patrick Dempsey, 57 tuổi, đóng bác sĩ Derek trong "Grey's Anatomy", được vinh danh là mỹ nam quyến rũ nhất năm.

Ngày 8/11, tạp chí People công bố kết quả bầu "Người đàn ông quyến rũ nhất 2023" với chiến thắng thuộc về diễn viên Mỹ. Patrick nói: "Tôi hạnh phúc vì điều đó xảy ra ở giai đoạn này. Thật tuyệt vời khi được công nhận, cái tôi của tôi lớn hơn một chút. Tôi sẽ tận dụng danh hiệu để làm điều tích cực".

Anh cho biết sốc khi chiến thắng, cười vì tưởng rằng đây là trò đùa. Trước câu hỏi gia đình phản ứng thế nào khi biết tin, anh nói sẽ bị các con trêu chọc, tìm mọi lý do cho rằng cha không nên chiến thắng.

Patrick Dempsey trên bìa ấn phẩm "Người đàn ông quyến rũ nhất 2023". Ảnh: People

Patrick Dempsey 57 tuổi, nổi tiếng với vai bác sĩ Derek trong series Grey's Anatomy và nhân vật Robert trong Enchanted (2007). Anh còn tham gia nhiều tác phẩm như Can't Buy Me Love (1987), Bridget Jones's Baby (2016), Made of Honor (2008). Bộ phim mới nhất anh góp mặt là Ferrari (dự kiến chiếu ngày 25/12). Để chuẩn bị cho vai diễn, Dempsey thường xuyên tập đua xe.

Bên cạnh diễn xuất, anh còn thành lập The Dempsey Center nhằm hỗ trợ các bệnh nhân ung thư và người thân cũng như vinh danh người mẹ quá cố của mình. Patrick kết hôn Jillian Fink từ năm 1999, có ba con gồm Talula (21 tuổi), cặp song sinh Sullivan và Darby (16 tuổi).

Diễn viên năm 2023. Ảnh: Carter Smith/People

"Người đàn ông đương đại quyến rũ nhất" là ấn phẩm đặc biệt của tạp chí People, phát hành thường niên từ năm 1985. Cách thức bình chọn lấy từ bảng xếp hạng "100 người ảnh hưởng" của tạp chí Time - dựa trên quyết định của hội đồng đánh giá và các phiếu trên mạng.

Năm ngoái, tài tử Chris Evans nhận danh hiệu. Nhiều ngôi sao như Paul Rudd, Keanu Reeves, David Beckham, The Rock, Tom Cruise... từng được vinh danh. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney, Richard Gere hai lần đoạt danh hiệu.

Patrick Dempsey qua các trích đoạn trong "Grey's Anatomy" Patrick Dempsey qua các trích đoạn trong "Grey's Anatomy". Video: YouTube Judith B

Thanh Giang