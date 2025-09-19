Parkview Dental đồng hành cùng kiều bào về nước làm răng

Parkview Dental ngoài tập trung chất lượng còn hỗ trợ toàn bộ chi phí khách sạn và đưa đón kiều bào tận nơi suốt quá trình điều trị nha khoa.

Nhiều người Việt xa xứ chọn chăm sóc răng miệng tại Việt Nam vì chi phí hợp lý, nhưng cũng đi kèm với những băn khoăn về chất lượng và mức độ uy tín. Hiểu rõ điều đó, Nha khoa Parkview Dental đưa ra cam kết mang đến dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tối ưu hóa chi phí, cùng nhiều hỗ trợ đi kèm xuyên suốt quá trình điều trị.

Bác sĩ Parkview Dental điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Parkview Dental

Tiêu chuẩn quốc tế, chi phí hợp lý

Tại nước ngoài chi phí cấy ghép Implant dao động khoảng 3.000 - 5.000 USD cho một trụ Implant. Tuy nhiên, tại Nha khoa Parkview chi phí này có thể cắm được Implant toàn hàm (All On 4) cùng những cam kết về chất lượng.

Cụ thể, Parkview Dental là đối tác của nhiều thương hiệu vật liệu nha khoa quốc tế. "Sự hợp tác này giúp chúng tôi nhập khẩu vật liệu chính hãng với giá tốt, từ đó giảm thiểu chi phí cho khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng", đại diện đơn vị cho biết.

Parkview Dental có hệ thống phòng khám hiện đại. Ảnh: Parkview Dental

Ngoài ra, đơn vị còn sở hữu phòng labo riêng biệt, giúp giảm thiểu chi phí trung gian cũng như rút ngắn thời gian chế tác. "Khách hàng có thể sở hữu nụ cười mới chỉ sau một, hai ngày, thay vì phải chờ đợi hàng tuần như nhiều nơi khác", đại diện nha khoa cho biết.

Dịch vụ hỗ trợ toàn diện

Parkview Dental không chỉ tập trung chất lượng điều trị mà còn cung cấp một gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện, mang lại sự thuận tiện cho bệnh nhân trong suốt quá trình lưu trú.

Đơn cử, phòng khám sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí khách sạn và đưa đón tận nơi trong suốt quá trình kiều bào thực hiện điều trị tại nha khoa.

Bác sĩ tại phòng khám (ở giữa) chụp ảnh cùng kiều bào. Ảnh: Parkview Dental

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao

Các bác sĩ tại Parkview đều tốt nghiệp từ các trường y danh tiếng, được đào tạo chuyên sâu và sở hữu đầy đủ chứng chỉ hành nghề cần thiết, đặc biệt trong các lĩnh vực phức tạp như cấy ghép Implant và phục hình răng sứ thẩm mỹ.

"Với kinh nghiệm trên 10 năm và đã điều trị thành công cho hơn 7.000 ca từ đơn giản đến phức tạp, các bác sĩ không chỉ vững chuyên môn mà còn hiểu tâm lý và những lo lắng của khách hàng xa xứ", đại diện Parkview nói.

Đa dạng dịch vụ

Phòng khám cung cấp đa dạng dịch vụ nha khoa chất lượng cao, đáp ứng hầu hết nhu cầu của kiều bào như bọc răng sứ thẩm mỹ cao cấp; cấy ghép Implant công nghệ Thụy Sĩ giúp khắc phục tình trạng mất răng toàn diện với độ bền và cảm giác ăn nhai như răng thật.

Bên cạnh đó là các dịch vụ chăm sóc răng miệng tổng quát, bao gồm lấy vôi răng, điều trị nha chu, trám răng thẩm mỹ...

Thế Đan