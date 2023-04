Parkson Việt Nam nộp đơn phá sản

Sau 18 năm hoạt động, Parkson Việt Nam đã nộp đơn lên toà án TP HCM, bắt đầu thủ tục phá sản tự nguyện từ 28/4.

Trong tài liệu nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Parkson Retail Asia (PRA) - công ty do Tập đoàn Parkson Holdings (Malaysia) nắm giữ 67,96% cổ phần - cho biết Parkson sẽ rời khỏi Việt Nam do kết quả kinh doanh thua lỗ. Những khoản lỗ này đã được cộng dồn trong nhiều năm qua do môi trường kinh doanh gặp nhiều thách thức kể từ Covid-19.

Trong thông báo mới đây, Parkson Holdings cũng đề cập tới thách thức cụ thể từ việc không được hỗ trợ về vấn đề mặt bằng, phải đóng cửa vì dịch Covid-19, cũng như khó khăn về thuế đất.

Tập đoàn này đánh giá việc Parkson tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam là không khả thi về mặt thương mại. Việc nộp đơn đăng ký phá sản (từ 28/4) sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho Parkson Việt Nam.

Trong năm tài khoá 2022, các hoạt động của Parkson tại Việt Nam ghi nhận khoản lỗ trước thuế là 2,3 triệu SGD (tương đương 1,7 triệu USD), trong khi năn 2021 lãi trước thuế là 13,7 triệu SGD. Việc dừng hoạt động tại Việt Nam cũng được đánh giá là phù hợp với định hướng tập trung vào hoạt động tại Malaysia của tập đoàn. Doanh nghiệp cho rằng Malaysia vẫn duy trì lạc quan về triển vọng thị trường.

Trong hồ sơ gửi đi, Parkson Holdings cũng nhìn nhận việc Parkson Việt Nam phá sản dự kiến không tác động đáng kể đến thu nhập của tập đoàn trong năm tài chính 2023.

Rời Việt Nam, hiện nay PRA chỉ còn hoạt động ở Malaysia và Trung Quốc.

Chiều 28/4, các cửa hàng bên trong Parkson tại đường Lê Thánh Tôn (quận 1) vẫn hoạt động bình thường.

Parkson có mặt tại Việt Nam từ năm 2005 và liên tục mở mới gần chục trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành trong 9 năm sau đó. Tuy nhiên, đến năm 2014, làn sóng đầu tư của Parkson dừng hẳn khi doanh nghiệp này bắt đầu không mở thêm trung tâm thương mại.

Đến 2015 - mốc 10 năm gia nhập thị trường - Parkson bước vào giai đoạn liên tục đóng cửa các trung tâm thương mại. Tháng 1/2015, trung tâm thương mại tại Keangnam (đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội) đóng cửa. Tháng 5/2016, Parkson Paragon (đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TP HCM) di dời sau 5 năm hoạt động. Bảy tháng sau, Parkson Viet Tower (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng ngừng kinh doanh. Sang tháng 3/2018, Parkson Flemington (Lê Đại Hành, quận 11, TP HCM) biến mất khỏi bản đồ mua sắm của Việt Nam. Đến tháng 10/2018, Parkson Cantivil An Phú (TP HCM) bị đóng cửa.

Tháng 7/2020, PRA đã ngỏ ý muốn bán Parkson TD Plaza Hải Phòng với giá 10 triệu USD cho Công ty Xây dựng và Thương mại Thuỳ Dương, trụ sở tại Hải Phòng.

Đức Minh