ParkCity Group phát triển đô thị gắn kết cộng đồng tại Tây Hà Nội

Hà NộiParkCity Group phát triển ParkCity Hanoi theo hướng khu đô thị gắn kết cộng đồng tại phía Tây Hà Nội, chú trọng quy hoạch tổng thể và không gian xanh.

Khu đô thị có quy mô 77,4 ha, ưu tiên hệ thống cây xanh và tiện ích, cảnh quan. Theo chủ đầu tư, cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành cộng đồng cư dân bền vững, khuyến khích hoạt động thể chất và tương tác xã hội trong môi trường sống xanh.

Định hướng phát triển gắn kết cộng đồng này hình thành trong bối cảnh khu vực Tây Hà Nội bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh đầu những năm 2010. Thời điểm đó, nhiều dự án nhà ở được triển khai, song phần lớn thiếu quy hoạch tổng thể, không gian xanh hạn chế và chưa đặt trọng tâm vào vận hành dài hạn. Từ thực tế này, ParkCity Group quyết định đưa mô hình Desa ParkCity - khu đô thị tự quy hoạch, tự quản lý tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào Việt Nam.

Khu đô thị ParkCity Hanoi, Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Ảnh: ParkCity Hanoi

ParkCity Hanoi được định hình theo hướng phát triển đồng bộ từ quy hoạch đến quản lý vận hành. Ông Datuk Joseph Lau, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn ParkCity, cho biết các yếu tố như bền vững, kết nối thuận tiện và chất lượng tiện ích là nền tảng. Việc chủ đầu tư trực tiếp quản lý, vận hành giúp duy trì các tiêu chuẩn đặt ra ngay từ giai đoạn quy hoạch.

Trải nghiệm sống tại khu đô thị được định hình quanh ba trụ cột: cộng đồng đa dạng, kết nối liền mạch và tiện nghi đầy đủ. Hệ tiện ích nội khu gồm hệ thống chăm sóc sức khỏe và tập luyện bốn mùa The ParkCity Club Hanoi, trường quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), trung tâm thương mại The Linc, công viên xanh Central Park & Lake.

Song song với phát triển tiện ích, ParkCity Hanoi duy trì mật độ xây dựng thấp, tăng cường an ninh, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật. Cách tiếp cận này được xem là nền tảng giúp khu đô thị duy trì chất lượng sống trong dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn bán hàng.

Trung tâm thương mại The Linc. Ảnh: ParkCity Hanoi

Trên nền tảng quy hoạch chung, phân khu Parc Régent mới ra mắt được xem là bước phát triển tiếp theo của mô hình đô thị mật độ thấp. Dự án lấy cảm hứng từ kiến trúc Pháp, kết hợp không gian xanh liên hoàn với thiết kế chú trọng sự riêng tư.

Mặt đứng của tòa nhà thiết kế đan xen giữa mảng đặc và khoảng thoáng, tạo nhịp điệu thị giác. Điểm nhấn là phần đỉnh mái kết hợp lớp màn trang trí trong suốt, kết nối với cảnh quan công viên xanh xung quanh.

Nằm ở khu vực trung tâm ParkCity Hanoi, Parc Régent được quy hoạch gắn với không gian và nhịp sinh hoạt chung của toàn khu đô thị. Việc phát triển phân khu này tiếp tục duy trì định hướng mật độ thấp, giúp dự án tạo sự khác biệt trên thị trường.

Phối cảnh phân khu chung cư Parc Régent thuộc đô thị ParkCity Hanoi. Ảnh: ParkCity Hanoi

Dự án gồm ba tòa tháp với 309 căn. Trong đó, một số tòa bố trí 4 căn mỗi tầng và tối đa 9 căn mỗi tầng, đi kèm sảnh và thang máy riêng. Kiến trúc này cùng mật độ thấp, mang đến cho dân cư sự riêng tư và yên tĩnh. Parc Régent cung cấp 7 loại hình căn hộ với diện tích lớn dao động từ 111,39 đến 344,9 m2, trong khi các căn villa khối đế rộng 354,6 - 707,69 m2.

Bên cạnh không gian ở khoáng đạt, mỗi căn hộ được bố trí tối thiểu một chỗ đỗ xe định danh. Các căn villa khối đế có garage riêng ngay mỗi căn hộ với số lượng lên tới 4 chỗ đỗ ôtô, đáp ứng nhu cầu tiện ích cao của gia chủ.

Phối cảnh không gian xanh tại phân khu Parc Régent. Ảnh: ParkCity Hanoi

Được phát triển bởi tập đoàn ParkCity từ năm 2010, khu đô thị ParkCity Hanoi, nằm ở điểm cắt của trục đường Lê Văn Lương kéo dài và đường Lê Trọng Tấn, cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

Dự án dựa trên triết lý, quy hoạch tổng thể của Desa ParkCity, khu đô thị tiêu biểu của tập đoàn, rộng 191,4 ha tại Kuala Lumpur, với trọng tâm là sự bền vững và cuộc sống cân bằng cho cư dân. Với ý tưởng xây dựng những ngôi nhà xen kẽ các công viên dạng tuyến, chủ đầu tư dành tới 13,7 ha diện tích cho cây xanh và cảnh quan, tạo nên không gian sống như nghỉ dưỡng ngay tại đô thị.

Sau gần 20 năm, chủ đầu tư và dự án nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị như Nhà phát triển của thập kỷ (2024), Nhà phát triển bất động sản xuất sắc nhất (2023), Top 10 khu đô thị đáng sống nhất (2022)...

Song Anh