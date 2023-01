Park So Dam phục hồi sau phẫu thuật ung thư

Park So Dam - từng gây sốt với phim "Parasite" - nói mong vượt qua bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú, khỏe mạnh và tiếp tục đóng phim.

Ngày 22/1, Park So Dam và các nghệ sĩ Seol Kyung Gu, Honey Lee, Park Hae Soo và đạo diễn Lee Hae Young... tham gia buổi quảng bá phim diện ảnh Phantom tại Yongsan-gu, Seoul, Hàn Quốc. Theo Sports Seoul, cánh săn ảnh lẫn đồng nghiệp đều quan tâm sức khỏe của So Dam, mừng khi thấy thần sắc của cô rạng rỡ hơn. Diễn viên đã phẫu thuật ung thư tuyến giáp thể nhú, hiện vẫn trong quá trình trị liệu. Ngoài một số di chứng về da, rối loạn nội tiết tố, cô phục hồi tốt, có thể quay lại hoạt động nghệ thuật.

Park So Dam dự họp báo phim ngày 22/11, cho biết hạnh phúc khi được gặp gỡ khán giả trực tiếp. Ảnh: Osen

Cùng ngày, Park So Dam chụp và đăng một số tin nhắn của khán giả gửi cho cô trên SNS. Người này nguyền rủa diễn viên chết vì ung thư, chế giễu cô xấu xí... "Cảm ơn bạn đã truy cập Instagram của tôi trong năm mới. Tôi sẽ hoạt động tích cực hơn trong tương lai, muốn sống lâu và khỏe mạnh", diễn viên đáp lại, đồng thời chúc năm mới những ai ghét mình. Nhiều diễn viên Hàn an ủi, bảo vệ So Dam.

jTBC News cho biết nhiều nghệ sĩ phải đối mặt với nạn "body shaming" (miệt thị ngoại hình) từ một bộ phận khán giả. Cụ thể, So Dam liên tục bị tấn công bằng ngôn ngữ độc hại trên các nền tảng mạng xã hội sau khi Parasite đoạt Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes 2019 (Pháp), "oanh tạc" các mùa giải thưởng, nhất là lập kỳ tích tại Oscar 2020: Là phim không nói tiếng Anh đầu tiên được vinh danh phim xuất sắc - giải quan trọng nhất, đồng thời thắng hạng mục đạo diễn, kịch bản gốc và phim quốc tế. Họ cho rằng "diễn viên có đôi mắt một mí ko xứng làm nữ chính".

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire ấn bản Hàn Quốc số tháng 2, So Dam tiết lộ thời gian quay Phantom, cô luôn không có được trạng thái tốt nhất, gặp khó khăn về cảm xúc và hay mệt. Diễn viên nghĩ mình kiệt sức vì dự án khá vất vả, liên tục khóc, xin lỗi các tiền bối vì khiến đoàn phim chậm trễ. Các đồng nghiệp động viên, truyền cho So Dam năng lượng tích cực. Sau đó cô đi kiểm tra sức khỏe, làm sinh thiết mới biết bị bệnh. Nếu phát hiện trễ hơn sẽ bị mất giọng.

Park So Dam lập tức phẫu thuật, trị liệu, nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Năm 2022, cô lần đầu du lịch nước ngoài một mình, ngẫu hứng và không lập kế hoạch cụ thể. Hơn 30 ngày, diễn viên tham quan Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh và đến Iceland ngắm cực quang. Cô gọi đó là khoảng thời gian chất lượng, vừa suy ngẫm nhiều chuyện, vừa có những trải nghiệm mới mẻ, chưa từng có vì trước đó quá bận rộn diễn xuất.

Park So Dam trả lời phỏng vấn về diễn xuất, thời gian trị bệnh ung thư trên tạp chí Esquire Hàn Quốc số tháng 2. Ảnh: Esquire