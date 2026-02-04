Park Shin Hye tỏa sáng với vai diễn hai mặt

Park Shin Hye gây ấn tượng khi hóa thân thanh tra giả dạng thực tập sinh, thâm nhập công ty chứng khoán, trong phim "Undercover Miss Hong".

Tác phẩm đánh dấu sự quay lại màn ảnh nhỏ của Park Shin Hye, ra mắt giữa tháng 1. Người đẹp vào vai thanh tra tài chính Hong Geum Bo, 35 tuổi, được mệnh danh "phù thủy Yeouido" vì năng lực xuất chúng và tính cách lạnh lùng. Cô cải trang thành Hong Jang Mi, 20 tuổi, nhân viên ban quản lý khủng hoảng của Chứng khoán Hanmin, tìm ra sổ sách kế toán bí mật và điều tra quỹ đen sau cái chết đột ngột của CEO Kang Myung Hwi (Choi Won Young thủ vai).

Trailer 'Undercover Miss Hong' Trailer "Undercover Miss Hong". Video: Netflix

Theo thống kê của Nielsen Korea, tính đến tập bốn phát sóng tối 25/1, bộ phim đạt rating người xem cao nhất 7,4%, tăng 2,2% so với tập trước đó. Một trong những lý do khiến phim tăng trưởng lượng khán giả là tên tuổi Park Shin Hye. Theo Newsen, cô gây ấn tượng khi vừa giữ vẻ ngây thơ của một nhân viên trẻ, vừa nắm quyền chủ động, dẫn dắt câu chuyện.

Biểu cảm gương mặt và nhịp thoại giúp khán giả nhận ra hai phiên bản tồn tại trong một nhân vật: cô nhân viên Hong Jang Mi non nớt bên ngoài và điều tra viên Hong Geum Bo sắc bén bên trong. Sự chuyển đổi này diễn ra tự nhiên, tạo cảm giác nhân vật luôn "đi trước một bước" trong các tình huống.

Trang JTBC nhận định: "Park Shin Hye có sức hút ở các cảnh hành động, hài hước lẫn bộc lộ cảm xúc nội tâm, mở ra hình tượng hoàn toàn mới".

Hai tạo hình của Park Shin Hye trong phim "Undercover Miss Hong". Ảnh: Netflix

Một trong những tình tiết gây chú ý là mối quan hệ giữa Geum Bo và Go Bok Hee (Ha Yoon Kyung đóng) - thư ký giàu kinh nghiệm nhưng bị coi thường vì xuất thân. Khi Bok Hee bị sỉ nhục, Geum Bo không ngần ngại đứng ra bảo vệ, thậm chí xảy ra xô xát. Phân đoạn này tạo tiếng cười, đặt nền móng cho mối quan hệ đồng minh về sau.

Kịch tính được đẩy lên cao khi tân CEO của Chứng khoán Hanmin lộ diện - Shin Jung Woo (Go Kyung Pyo thủ vai), tình cũ của Hong Geum Bo. Việc phải đối mặt người yêu cũ trong vai trò bí mật khiến nhiệm vụ điều tra đứng trước nguy cơ bại lộ. Nhân vật liên tục bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tiêu biểu là phân cảnh bị đưa ra trước ủy ban kỷ luật, đối diện nguy cơ phải gánh khoản thiệt hại ba tỷ won. Chosun Biz đánh giá cao màn kết hợp giữa Park Shin Hye, Go Kyung Pyo và Ha Yoon Kyung, giúp bộ phim giữ nhịp điệu nhanh, giàu kịch tính.

Theo JTBC, tác phẩm có tông màu ấm, ánh sáng ngả vàng, gợi không khí cuối thập niên 1990. Tuy nhiên, êkíp không sa đà vào hình ảnh hoài niệm mà sử dụng màu sắc để làm nổi bật sự đối lập giữa hai thân phận của nữ chính.

Park Shin Hye, 36 tuổi, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách, đóng cặp loạt mỹ nam hàng đầu Hàn Quốc. Diễn viên nổi danh châu Á qua Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio, Chuyện tình bác sĩ, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Ký ức Alhambra, Sisyphus: The Myth. Shin Hye nhiều lần vào danh sách 40 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc, do tạp chí Forbes thực hiện. Người đẹp kết hôn tài tử Choi Tae Joon năm 2021, con trai của họ lên bốn tuổi.

Mai Anh (theo Newsen, JTBC)