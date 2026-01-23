Park Shin Hye ở nhà bán hầm nuôi giấc mơ diễn xuất

Diễn viên Hàn Quốc Park Shin Hye tiết lộ từng chuyển từ quê đến Seoul, ở nhà bán hầm để nuôi giấc mơ vào làng giải trí.

Shin Hye, 36 tuổi, lần đầu nói về cuộc sống trước khi nổi tiếng, trong show You Quiz on the Block trên tvN. Khi MC hỏi: "Em hát hay, nhảy và diễn xuất đều tốt, có phải em ước mơ vào ngành giải trí từ bé không?".

Diễn viên trả lời hồi nhỏ không thích đứng trước đám đông, ở trường cũng thuộc nhóm học sinh trầm, ít nói, chưa từng nghĩ sẽ trở thành người nổi tiếng. Bấy giờ, cô gái mơ làm cảnh sát để bắt trộm vì từng có kẻ trộm đột nhập nhà cô ở Gwangju.

Diễn viên Park Shin Hye. Ảnh: Salt Entertainment

Một lần, công ty của ca sĩ Lee Seung Hwan tuyển diễn viên đóng MV, thầy cô ở nhà thờ khuyên Park Shin Hye thử vai. Mẹ của Shin Hye cũng hy vọng lưu lại dấu ấn tuổi thơ cho con gái nên đã nộp hồ sơ, Park Shin Hye được chọn.

Khi học lớp 6, Park Shin Hye quay MV Do You Love Me, từ đó yêu thích nghề diễn, muốn theo đuổi công việc ca hát, đóng phim. Cô gái từng nói với mẹ: "Con cảm giác nếu không làm bây giờ thì con không có cơ hội nữa". Gia đình từng không muốn Park Shin Hye thành thực tập sinh nhưng sau câu nói đó, cha mẹ cô đổi ý.

Park Shin Hye trong MV nhạc của Lee Seung Hwan Shin Hye đóng MV của Lee Seung Hwan. Video: Youtube/Lee Seung Hwan

Để con gái theo đuổi giấc mơ, gia đình Shin Hye rời bỏ Gwangju, tới Seoul sinh sống, ban đầu mọi thứ đều chật vật. Cha mẹ cô thuê căn hộ bán hầm (banjiha) - nơi ở thường nằm dưới các tòa nhà chung cư, thấp hơn mặt đường, đặc điểm thiếu sáng và ẩm ướt, chủ yếu dành cho các hộ gia đình thu nhập thấp.

Giai đoạn đó, cha Park Shin Hye lái taxi còn mẹ làm nhiều nghề như bán bảo hiểm, giúp việc nhà bếp, dọn dẹp nhà vệ sinh. Mẹ của Shin Hye từng nói không thấy xấu hổ vì những công việc đó, khi cô ra mắt, mẹ cô vẫn làm những việc cũ vì thấy vui vẻ khi lao động.

Shin Hye được công ty quản lý đào tạo làm ca sĩ nhưng sau một thời gian, công ty chuyển hướng để cô làm diễn viên. Năm 13 tuổi, cô được chọn đóng Nấc thang lên thiên đường, gây ấn tượng với nhiều khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên và gương mặt trong trẻo.

Park Shin Hye trong phim "Undercover Miss Hong". Ảnh: tvN

Tiếp đó, Park Shin Hye nổi danh châu Á qua Cô nàng đẹp trai, Người thừa kế, Pinocchio, Chuyện tình bác sĩ, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, Ký ức Alhambra, Sisyphus: The Myth. Shin Hye nhiều lần vào danh sách 40 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất Hàn Quốc, do tạp chí Forbes thực hiện.

Park Shin Hye kết hôn với tài tử Choi Tae Joon năm 2021, con trai của họ lên 4 tuổi. Năm nay, người đẹp tái xuất với phim truyền hình Undercover Miss Hong, vai thanh tra giám sát thị trường chứng khoán.

Như Anh (theo tvN)