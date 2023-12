Park Seo Joon và Han So Hee đóng cặp trong phim mới

Diễn viên Hàn Park Seo Joon và Han So Hee đảm nhận vai người điều tra vụ án hàng loạt người mất tích năm 1945, trong "Sinh vật Gyeongseong".

Trailer 'Gyeongseong Creature' Trailer "Sinh vật Gyeongseong" (Gyeongseong Creature), khai thác chủ đề sinh vật huyền bí. Phần đầu của loạt phim ra mắt ngày 22/12 và phần hai vào ngày 5/1 năm sau. Video: Netflix

Đoạn trailer ra mắt ngày 7/12, lấy bối cảnh mùa xuân năm 1945. Park Seo Jun thủ vai Jang Tae Sang, người đứng đầu khu chợ thương mại Golden Jade House ở Gyeongseong (tên gọi của Seoul trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Hàn Quốc). Một ngày, anh vô tình gặp thợ săn tiền thưởng Yun Chae Ok (Han So Hee) khi cô theo dõi vụ án hàng loạt người mất tích.

Trong video, cả hai thâm nhập bệnh viện Ongseong, nơi "bệnh nhân khi được đưa đến đây sẽ không bao giờ trở ra". Hành trình tìm kiếm nạn nhân mất tính đẩy Tae Sang và Chae Ok vào cuộc đụng độ với các thế lực bí ẩn.

Tác phẩm do Jung Dong Yoon đạo diễn, Kang Eun Kyung biên kịch. Trên Naver, Park Seo Joon cho biết nhận vai vì quan tâm đến bối cảnh lịch sử của Seoul xưa. Nhân vật Jang Tae Sang là người thực dụng, làm mọi cách để kiếm tiền. Khi gặp Yoon Chae Ok, Tae Sang bắt đầu thay đổi quan điểm đạo đức, sống có tình người.

Với Han So Hee, dự án là cơ hội để diễn viên thể hiện khía cạnh mới của mình trên màn ảnh. Yun Chae Ok đi nhiều nơi từ khi còn nhỏ, luôn học cách thích nghi với cuộc sống. Từng sống sót qua những tình huống nguy hiểm, Chae Ok thành thạo sử dụng súng, dao và nhiều loại vũ khí khác.

Park Seo Joon (phải) và Han So Hee trong phim "Sinh vật Gyeongseong". Ảnh: Netflix

Park Seo Joon tên thật Park Yong Kyu, 35 tuổi, tại Seoul (Hàn Quốc). Anh gia nhập làng giải trí năm 2011, được mệnh danh ông hoàng dòng phim tình cảm lãng mạn, ghi dấu với Thư ký Kim, Kill Me Heal Me, She was Pretty, Hwarang, Thanh xuân vật vã. Tài tử không công khai hẹn hò ai, hiện sống cùng thú cưng trong căn hộ lớn tại Seoul.

Han So Hee, 29 tuổi, lớn lên trong gia đình không khá giả, từng làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng, quán bar sau khi tốt nghiệp cấp ba. Năm 2016, So Hee casting và được chọn đóng chính trong MV Tell Me What To Do của nhóm SHINee. Từ tuyến vai phụ, ba năm qua, Han So Hee đóng chính ở Nevertheless, My Name. Diễn viên thành gương mặt được săn đón nhờ thành công của phim Thế giới hôn nhân (2020). Sau đó, So Hee xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông, trở thành đại sứ của nhiều sản phẩm.

Quế Chi