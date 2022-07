Park Hae Jin sau 16 năm đóng 'Những nàng công chúa nổi tiếng'

Tài tử Hàn Park Hae Jin góp mặt trong nhiều phim ăn khách và vẫn độc thân sau 16 năm đóng "Những nàng công chúa nổi tiếng".

Sports Chosun đưa tin Park Hae Jin (39 tuổi) vừa thông báo đầu quân cho công ty giải trí Artist Company của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung, sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với Mountain Movement. Tài tử kỳ vọng nhận những kịch bản chất lượng, học hỏi thêm kinh nghiệm diễn xuất của các đàn anh.

Trên trang chủ công ty, Artist Company lẫn Lee Jung Jae đăng ảnh và thông điệp chào đón Hae Jin: "Rất vui khi được làm việc với Park Hae Jin - ngôi sao châu Á. Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ anh ấy trong các hoạt động, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên thị trường toàn cầu". Ở các diễn đàn, mạng xã hội, người hâm mộ bàn luận sôi nổi hướng đi tiếp theo của thần tượng, đồng thời mong anh "lột xác" hình tượng và xuất hiện nhiều trong các phim hành động, kinh dị giật gân.

Jung Woo Sung (trái) và Lee Jung Jae (phải) làm tiệc chào đón Park Hae Jin gia nhập công ty. Ảnh: Artist

Theo Daum, 16 năm qua, dưới mỗi bài viết về Park Hae Jin, người hâm mộ vẫn hoài niệm tác phẩm đầu tay của anh - Những nàng công chúa nổi tiếng (2006). Tài tử hóa thân hạ sĩ si tình Yeon Ha Nam, quyết tâm vượt định kiến, rào cản gia đình để theo đuổi đại tá Na Seol Chil - cấp trên của anh. Khi còn tại ngũ, anh có thể đứng hàng giờ dưới mưa chỉ để tặng chocolate hay một bông hồng cho người trong mộng. Vai diễn giúp Park Hae Jin đoạt nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại Baeksang lần 43.

Park Hae Jin đóng cặp đàn chị hơn 8 tuổi Lee Tae Ran trong "Những nàng công chúa nổi tiếng".

Sau tác phẩm này, anh được giới chuyên môn công nhận diễn xuất, nhanh chóng vươn lên sao hạng A nhờ loạt phim truyền hình ăn khách như Thiên đường và mặt đất, Phía đông vườn địa đàng, Seo Young của bố, Doctor Stranger, Vì sao đưa anh tới, Bẫy tình yêu... Diễn viên cũng gây tiếng vang tại Trung Quốc, Nhật Bản, có lượng fan đông đảo khắp châu Á.

Trong cuộc phỏng vấn với Xportsnews cuối tháng 5, Park Hae Jin cho biết yêu cầu cao với bản thân, không chấp nhận sự nửa vời và quá nhập tâm nên thường khó thoát vai dù phim đã đóng máy. Anh luôn chủ động đến trường quay sớm, đề xuất cách thể hiện với đạo diễn và đề nghị được quay lại nếu thấy chưa đủ tốt.

Tài tử cho biết thích thử thách bản thân trong dạng vai phức tạp, không ngại các cảnh hành động. Hồi tháng 4, anh tái xuất màn ảnh nhỏ với From now on, showtime! (Bắt ma phá án), đánh dấu lần đầu đóng hài và diện đồ cổ trang. Hae Jin nói vui anh là "bô lão", lớn tuổi nhất trường quay, vì thế phải nỗ lực 200% mới theo kịp lứa sao trẻ tài năng. Nghiêm túc diễn xuất khi đạo diễn hô bấm máy, nhưng mỗi lần giải lao, anh luôn cố gắng thể hiện nét hài hước, gần gũi và hòa đồng với đàn em. "Chúng tôi rất hòa hợp, quay phim thật sự thoải mái và thú vị. Tôi không thể nhịn được cười", diễn viên nói.

Park Hae Jin trong phim 'Bắt ma phá án'

Trong nghề, anh kính trọng các bậc tiền bối Na Moon Hee (82 tuổi), Shin Gu (86 tuổi), Kim Young Ok (85 tuổi)... và mong có thể giữ "lửa" nghề trong 50 năm tới. Anh nói trên Xportsnews: "Thật ngạc nhiên khi các tiền bối vẫn tích cực đóng phim truyền hình, điện ảnh, đồng thời tham gia show giải trí. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được điều ấy không".

Theo Sports Seoul, trong làng giải trí Hàn, Park Hae Jin nổi tiếng hiếu thảo. Anh hiện sống với mẹ và chị gái, luôn chiều chuộng hai cháu - 12 tuổi, 9 tuổi. Kết thúc một dự án, tài tử thường ở nhà, cùng mẹ nấu cơm, trò chuyện và đi dạo. Anh nói "gia đình là tất cả với tôi" và thích nhất khoảnh khắc cả nhà quây quần xem phim anh đóng, bàn luận tình tiết tiếp theo. "Các cháu tôi không bỏ sót tác phẩm nào của cậu, tôi rất vui vì điều ấy".

Trong sinh nhật lần 39 hồi tháng 5, Hae Jin nói bật khóc khi nhận được tấm thiệp chúc mừng của cháu trai và cháu gái: "Cảm ơn cậu vì đã kiếm thật nhiều tiền để mua đồ ăn và nuôi dạy chúng cháu". Anh mong các cháu bình an trưởng thành, tự do theo đuổi đam mê.

Diễn viên cho biết không có ý thức về tuổi tác, nhưng thể lực dường như giảm sút, do đó anh chú trọng chế độ ăn khoa học và tăng cường tập luyện thể thao.

Hae Jin trong bộ ảnh hồi tháng 5. Ảnh: Mountain Movement

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Hae Jin nói quá bận rộn, thậm chí không nghĩ đến việc hẹn hò. "Khi không có lịch trình, tôi hầu như không ra khỏi nhà, do đó cơ hội gặp gỡ khá hạn chế. Tôi nghĩ mình nên kết hôn trước tuổi 45, nhưng thực lòng, tôi không có ý định kết hôn". Anh cho rằng bản thân vẫn vui vẻ, hạnh phúc nếu có gia đình kề bên, những người bạn chung chí hướng và được làm công việc yêu thích.

Trong cuộc phỏng vấn với đài MBN trước đó 10 năm, anh bày tỏ mong muốn kết hôn ở tuổi 35 nhưng trì hoãn vì nhiều yếu tố khách quan và chưa đủ duyên. Khi ấy, Park Hae Jin nói anh và bạn gái cũ từng hứa nếu năm 2017, cả hai vẫn lẻ bóng thì sẽ trở về bên nhau.

"Nếu cô ấy xuất hiện tại địa điểm đã hẹn, tôi sẽ lập tức cầu hôn. Tuy nhiên, nếu người ấy đã kết hôn và sống hạnh phúc, tôi sẵn sàng quên lời hứa và thành tâm chúc phúc cô ấy cả đời này", tài tử phát biểu. Nhiều bạn thân, đồng nghiệp nói Hae Jin đã khép lại tình cảm quá khứ vì người cũ đã yên bề gia thất.

