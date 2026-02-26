Park Chan Wook làm chủ tịch ban giám khảo LHP Cannes 2026

Đạo diễn Park Chan Wook là người Hàn Quốc đầu tiên giữ vị trí chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Sáng 26/2, ban tổ chức thông báo Park Chan Wook kế nhiệm minh tinh Pháp Juliette Binoche, chủ tịch ban giám khảo ở kỳ trước. Đạo diễn châu Á duy nhất từng giữ vị trí này là Vương Gia Vệ, vào năm 2006.

Trong tuyên bố chung, chủ tịch liên hoan phim Iris Knobloch và giám đốc nghệ thuật Thierry Frémaux nhận định Park Chan Wook là nhà làm phim giàu sức sáng tạo, có khả năng làm chủ ngôn ngữ hình ảnh và khắc họa những nhân vật phức tạp. Đại diện ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi vinh dự tôn vinh tài năng của ông cũng như nền điện ảnh Hàn Quốc, một nền điện ảnh tích cực phản ánh những vấn đề của thời đại".

Đạo diễn Park Chan Wook. Ảnh: AsiaToday

Park Chan Wook, 63 tuổi, là nhà làm phim hàng đầu của điện ảnh Hàn với phong cách táo bạo, thường khai thác chủ đề tâm lý con người. Ông là gương mặt quen thuộc tại Cannes, từng giành giải Grand Prix cho tác phẩm Oldboy trong lần đầu tham dự liên hoan vào năm 2004.

Ông tiếp tục góp mặt trong hạng mục tranh giải Cành Cọ Vàng, gồm Thirst (giành Giải thưởng của ban giám khảo năm 2009), The Handmaiden (2016) và Decision to Leave, bộ phim mang về cho ông giải Đạo diễn xuất sắc năm 2022. Ông trở thành người Hàn thứ hai thắng hạng mục này ở Cannes, sau Im Kwon Taek, phim Chihwaseon, năm 2002.

Theo Variety, đạo diễn nói ông mong chờ xem các bộ phim tranh giải và thảo luận cùng các thành viên ban giám khảo. Ông ví rạp chiếu phim là không gian nơi con người có thể tìm thấy ánh sáng của điện ảnh và sự giải phóng tinh thần thông qua nghệ thuật. Trong bối cảnh thế giới có nhiều xung đột, việc cùng ngồi theo dõi một bộ phim là hành động giản dị nhưng sâu sắc của tinh thần đoàn kết", ông cho biết.

Năm ngoái, tác phẩm mới nhất của ông - No Other Choice - được Hàn Quốc lựa chọn tranh giải Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2025 nhưng không vào top 5. Phim có màn ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim Venice 2025 với tràng pháo tay dài, thắng giải tại Liên hoan phim Toronto 2025, nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng 2026 và đạt doanh thu tích cực tại thị trường Mỹ.

Teaser 'No Other Choice' Teaser phim "No Other Choice" (2025) của Park Chan Wook. Video: NEON

Liên hoan phim Cannes là một trong những sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946 tại thành phố nghỉ mát Cannes, phía nam nước Pháp. Chương trình năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 23/5. Năm ngoái, It Was Just an Accident của đạo diễn Iran Jafar Panahi đoạt giải cao nhất.

Với Hàn Quốc, Cannes được xem là một trong những bệ phóng quan trọng của điện ảnh nước này. Năm 2002, đạo diễn Im Kwon Taek là người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc. Năm 2019, đạo diễn Bong Joo Ho trở thành nhà làm phim người Hàn đầu tiên đoạt Cành Cọ Vàng với Parasite, trước khi tiếp tục làm nên lịch sử tại Oscar.

Cannes góp phần giới thiệu nhiều đạo diễn Hàn Quốc đương đại đến công chúng quốc tế, như Hong Sang Soo, Kim Ki Duk, Lee Chang Dong, Kim Jee Woon, Lee Won Tae, từng mang tác phẩm tham dự trong hai thập niên qua.

Cát Tiên (theo Variety)