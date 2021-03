Paris Hilton từng đau khổ vì bị tẩy trắng lông mày

Paris Hilton kể về cơn ác mộng khi lông mày của cô bị tẩy trắng xóa trong một buổi chụp hình.

Trong tập mới nhất của chương trình This is Paris, Paris Hilton nói về kỷ niệm nhớ đời khi chụp hình với tạp chí Vogue: "Họ đã bắt tôi tẩy trắng lông mày. Họ nói đó là thời trang cao cấp và chụp hình từ xa. Trông tôi lúc ấy như người ngoài hành tinh với cái trán to nhất thế giới. Thật kinh khủng".

Nhan sắc Paris Hilton ở tuổi 39 trong chiến dịch quảng bá của Coach vào tháng 12/2020. Ảnh: Coach.

Sau buổi chụp, Hilton phải nhuộm lại nhiều lần mới trở về màu đen như ban đầu. "Chúng chuyển sang màu cam, rồi màu đỏ và cuối cùng là đen. Thực sự là cơn ác mộng lớn nhất trong đời tôi", cô nói.

Trong chương trình này, người đẹp còn tiết lộ về việc đính hôn với doanh nhân Carter Reum. Hồi tháng 2, nhà đầu tư 40 tuổi ngỏ lời với cô kèm một chiếc nhẫn bằng ngọc lục bảo cỡ lớn khắc chữ cái đầu tiên trong tên cô. Cả hai hẹn hò từ năm 2019 sau khi Hilton hủy hôn với diễn viên Chris Zylka.

Paris Hilton, sinh năm 1981, là cháu gái của ông chủ khách sạn Hilton. Từ tuổi thiếu niên, cô dấn thân vào làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tác giả và ngôi sao truyền hình. Hilton từng là một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Hollywood thập niên 2000, nổi tiếng với những scandal và lối sống buông thả. Những năm gần đây, cô làm DJ nhạc điện tử và kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa.

Họa Mi (theo Pagesix)