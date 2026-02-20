Paris Hilton chụp ảnh nude đón tuổi 45

"Nữ hoàng tiệc tùng" Paris Hilton gần như khỏa thân, chỉ khoác khăn choàng lông, đeo tất và trang sức trong bộ ảnh mừng tuổi mới.

Ngày 18/2, người đẹp chia sẻ loạt hình lên Instagram, cho biết đây là bộ trang phục dành cho sinh nhật. Theo Page Six, Paris Hilton chụp ảnh theo chủ đề mơ mộng với vài tấm tạo dáng cùng chó cưng thuộc giống chihuahua - Prince Tokyo Gizmo Hilton. Ngoài khăn choàng lông, cô diện găng tay đính đá dài qua khuỷu tay, mang giày cao gót theo mốt ballet. Cô hoàn thiện tạo hình bằng hai bộ vòng cổ choker đính pha lê của Swarovski và đeo hoa tai.

Bài đăng hiện thu hút hơn 100.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận khen sắc vóc, chúc mừng cô bước sang tuổi mới. Nhiều người nổi tiếng như nhà thiết kế Donatella Versace, người mẫu Brooks Nader, "cựu thiên thần Victoria's Secret" Stella Maxwell để lại lời chúc cho Paris Hilton.

Paris Hilton tạo dáng bên chó cưng Prince Tokyo Gizmo Hilton trong bộ ảnh mới. Ảnh: Instagram/ Paris Hilton

Page Six cho biết Paris Hilton đang tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp nhất của mình. Ngoài là người của công chúng, cô là CEO của công ty truyền thông 11:11 Media, kinh doanh nước hoa và mỹ phẩm. Cô cũng là nhà từ thiện, ca sĩ, DJ và nhà sản xuất chương trình truyền hình. Từ năm 2021, Paris Hilton ra mắt show Paris in Love, ghi lại hình ảnh đời thường trong vai trò làm vợ, làm mẹ.

Cuối tháng 1, mỹ nhân phát hành phim tài liệu về cuộc đời - Infinite Icon: A Visual Memoir, tái hiện những câu chuyện đã định hình cô thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất nền văn hóa đại chúng của thế kỷ 21. Bên cạnh các dấu ấn, cô đề cập việc bị hiểu lầm, nguồn cảm hứng để theo đuổi âm nhạc. Trong buổi quảng bá phim tại Los Angeles hôm 20/1, cô mời nhiều nghệ sĩ như diễn viên Sofía Vergara, siêu mẫu Heidi Klum và ca sĩ Demi Lovato đến dự.

Trailer phim "Infinite Icon- A Visual Memoir Official" của Paris Hilton Trailer "Infinite Icon: A Visual Memoir Official". Phim ra mắt các rạp quốc tế từ ngày 30/1. Video: YouTube/ Paris Hilton

Paris Hilton sinh năm 1981, là cháu của ông chủ khách sạn Hilton, gia nhập làng giải trí từ thời niên thiếu với vai trò người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tác giả và ngôi sao truyền hình. Thập niên 2000, cô tốn giấy mực báo giới với lối sống buông thả và loạt scandal nên thường được gọi là "Nữ hoàng tiệc tùng".

Cuối năm 2021, cô và doanh nhân Carter Reum kết hôn sau gần hai năm hẹn hò. Họ có con trai Phoenix và con gái London nhờ phương pháp mang thai hộ. Hai bé đều chào đời trong năm 2023, cách nhau 10 tháng.

Phương Thảo (theo Page Six)