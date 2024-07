Paris bị khách nhà giàu quay lưng dịp Olympic

ParisTỷ lệ đặt phòng tại các khách sạn giá từ 800 euro trở lên giảm 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái do nhiều người e ngại giao thông tắc nghẽn dịp Olympic.

Paris đang là điểm đến không được ưa chuộng với nhiều khách du lịch nhà giàu trước và trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè 2024 (26/7-11/8). UMIH Prestige, đại diện cho các khách sạn cao cấp có giá phòng từ 800 euro, cho biết lượng đặt chỗ vào tuần cuối cùng của tháng 6 và trong tháng 7 giảm 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nhà giàu lo ngại gặp khó khăn khi di chuyển trong thành phố bằng ôtô.

Khu căn tin của làng Olympic tại Paris hôm 22/7. Ảnh: AP

Phó tổng giám đốc một khách sạn cao cấp tại Paris, nơi khách sẵn sàng chi 2.500 euro hoặc hơn cho việc lưu trú, nói trong 24 năm trở lại "chưa bao giờ thấy" tỷ lệ đặt phòng giảm như thế này. Người này nói thêm công suất lấp đầy phòng nhiều ngày trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất, khoảng 15%. Nguyên nhân là khách lo ngại tình hình giao thông Paris dịp Olympic.

An ninh được thắt chặt dọc sông Seine trước lễ khai mạc vào ngày 26/7, khiến nhiều khách tránh đến Paris dịp này sợ tắc nghẽn nghiêm trọng. Đại diện UMIH Prestige Christophe Laure nói nhiều khách đang chọn những thành phố khác như London hay vùng Riviera dịp này và sẽ tới Paris "vào một ngày khác".

Theo Ủy ban Du lịch châu Âu, du khách dự kiến chi hơn 870 tỷ USD cho các chuyến du lịch châu Âu hè này. Hai thị trường khách chính là Mỹ và Trung Quốc. Lượng khách đến châu Âu tăng 6% so với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, Ủy ban chỉ ra nhu cầu đến Paris không cao như mong đợi. Air France báo cáo khoản lỗ dự kiến gần 200 triệu USD trong quý III do mọi người đang tìm cách tránh xa thủ đô Pháp vì e ngại tình trạng quá tải, đắt đỏ vì Thế vận hội. Tương tự, hãng Delta báo cáo lượng đặt vé tới Paris giảm 100 triệu USD do lượng khách du lịch thấp.

Theo dự đoán của các chuyên gia du lịch tại Pháp, Paris dự kiến đón ít nhất 13,5 triệu lượt khách đến tham dự Olympic (26/7-11/8) và Paralympic (28/8-8/9), con số được nhiều người đánh giá "đáng sợ" khi dân số khu vực Paris là 12,4 triệu người. Hội đồng Du lịch thành phố ước khoảng 11,5 triệu lượt khách sẽ ghé thăm.

Phó thị trưởng Pierre Rabadan cho biết sẵn sàng chào đón tất cả vì thủ đô Pháp luôn nằm trong top đón nhiều khách nhất thế giới. Các chuyên gia cũng nhận định giá khách sạn tăng vọt trong thời gian diễn ra Thế vận hội là điều khó tránh khỏi, du khách cần chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này.

Thống kê của nền tảng dữ liệu của Đức Statista cho thấy vé xem các trận chung kết điền kinh, bơi lội và bóng rổ đang được rao bán lại với giá khoảng 1.100 USD, cao hơn 40 lần mức giá rẻ nhất ban tổ chức đưa ra. Paris đã bán được nhiều vé hơn bất kỳ thế vận hội nào trước đó khi 9 trên 10 triệu vé đã được bán vào tháng 4, vượt xa kỷ lục năm 1996 của Atlanta, Mỹ.

Anh Minh (Theo Forbes, Sortir a Paris)