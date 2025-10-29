Pardew: 'Man City vẫn đủ khả năng đua vô địch với Arsenal'

AnhTheo cựu HLV Alan Pardew, Man City là đối thủ lớn nhất còn lại trong hành trình cạnh tranh chức vô địch của Arsenal ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Hôm 26/10, Man City để thua Aston Villa 0-1, đứt mạch 9 trận bất bại trên mọi đấu trường. Thầy trò Pep Guardiola hiện chỉ xếp thứ năm Ngoại hạng Anh với 16 điểm sau 9 vòng, kém Arsenal 6 điểm. Nhưng theo Pardew, trong 29 vòng còn lại, Man City vẫn còn nhiều cơ hội và Arsenal không thể chủ quan.

"Trận thua Aston Villa thực sự là một cú sốc với Man City. Mikel Arteta và Arsenal chắc chắn xem trận đấu đó và nghĩ 'Wow, một kết quả tuyệt vời'. Nhưng, bạn không thể không lo về việc Man City sẽ tạo ra một thách thức. Họ vẫn có khả năng cạnh tranh vô địch", Pardew nói.

Haaland thất vọng trong trận Aston Villa 1-0 Man City ở vòng chín Ngoại hạng Anh hôm 26/10. Ảnh: AFP

Erling Haaland hiện dẫn đầu danh sách lập công từ đầu mùa cho Man City, với 15 bàn trên mọi đấu trường. Trong khi đó, cầu thủ xếp thứ hai Phil Foden mới có hai bàn. Sáu cầu thủ Rayan Cherki, Jeremy Doku, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Savinho và Bernardo Silva mới có một bàn.

Theo Pardew, việc quá phụ thuộc vào Haaland là vấn đề lớn nhất của Man City. Nếu các cầu thủ khác có thể lập công nhiều hơn, đội vô địch sáu trong tám mùa gần nhất có thể "gây sát thương" lớn hơn và cải thiện cơ hội trở lại đỉnh cao.

"Trong các đội Man City trước đây, bạn sẽ thấy một vài cầu thủ thực sự đóng góp. Nhưng với đội hình hiện nay, tôi tự hỏi liệu họ có đủ những người xung quanh Haaland để vô địch hay không. Họ cần ai đó đứng ra gánh vác trách nhiệm và hỗ trợ Haaland. Đội hình có rất nhiều tiềm năng, nhưng Pep cần cho thấy điều đó trên sân", Pardew nói thêm.

Mùa 2023-2024, khi giành Ngoại hạng Anh 2023-2024 và lập kỷ lục bốn lần vô địch liên tiếp, Man City có bốn cầu thủ lập công ở mức hai con số gồm Haaland (38 bàn), Phil Foden (27), Julian Alvarez (19) và Bernardo Silva (12). Trước đó một mùa, thời điểm giành cú ăn ba, họ có sáu cầu thủ gồm Haaland (52 bàn), Alvarez (17), Foden (15), Riyad Mahrez (15), Ilkay Gundogan (11) và Kevin De Bruyne (10).

Hai mùa vừa qua, Alvarez, Mahrez, Gundogan và De Bruyne liên tục ra đi, do luống tuổi và muốn tìm thách thức mới. Trong khi đó, Foden sa sút phong độ sau Euro 2024. Các cầu thủ mới như Cherki, Reijnders vẫn cần thời gian, còn Savinho chơi thất thường.

Arsenal về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa gần nhất, sau Man City hai lần và Liverpool một lần. Nhưng với việc đang hơn hai đối thủ kỳ cựu sáu và bảy điểm sau chín vòng, "Pháo thủ" đang đứng trước cơ hội lớn để đăng quang sau 22 năm chờ đợi.

Alan Pardew, sinh năm 1961, từng chơi cho Crystal Palace vào chung kết Cup FA 1990, trước khi cầm quân. Ông từng dẫn dắt nhiều CLB Ngoại hạng Anh, trong đó có West Ham, Newcastle, Crystal Palace và được bầu làm HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012.

Thanh Quý (theo Daily Mail)