Paracetamol hỗ trợ hạ sốt sau tiêm vaccine và trong điều trị F0

Travicol 650 là thuốc giảm đau hạ sốt, chứa 650 mg paracetamol. Thuốc giúp giảm đau trong các trường hợp nhức đầu, đau răng, đau khớp, đau cơ, đau họng, đau do chấn thương và hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccin, cảm lạnh, cảm cúm.

Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Giấy phép quảng cáo số 64e/2021/XNQC/QLD.