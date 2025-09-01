Paparazzi làm lộ nội dung 'The Devil Wears Prada 2'

MỹKhán giả cho rằng các thợ săn ảnh ở New York làm lộ trang phục, chi tiết quan trọng của "The Devil Wears Prada 2" trước ngày phát hành.

Dù phim ra mắt năm sau, các nền tảng mạng xã hội tràn ngập loạt hình của Anne Hathaway và Meryl Streep trên đường phố New York để ghi hình dự án. Một số đoạn video cho thấy Hathaway (vai Andy Sachs) và Streep (đóng Miranda Priestly) bước đi trên vỉa hè, đến văn phòng. Nhân vật Andy Sachs được hé lộ diện khoảng 10 bộ trang phục, còn Miranda xuất hiện với ba phong cách.

Minh tinh Anne Hathaway (trái) và Meryl Streep trên phim trường phần hai "The Devil Wears Prada 2". Phim dự kiến ra mắt vào tháng 5/2026. Ảnh: GC Images

Theo Hollywood Reporter, một số cảnh bị quay quá gần đến mức khán giả nghe rõ lời thoại trong phim. Hôm 20/8, khi đoàn ghi hình tại công viên Central Park, Hathaway và tài tử Stanley Tucci phải yêu cầu paparazzi giữ khoảng cách.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ nói bức xúc vì các cảnh quay, trang phục và bối cảnh bị tiết lộ, giảm đi sự bất ngờ khi xem phim tại rạp. Một bộ phận khán giả nói paparazzi nên kiểm soát truyền tải những hình ảnh hậu trường. Một người dùng viết: "Việc này kéo dài đến bao lâu nữa? Nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, điều gì sẽ chờ đợi tôi trên màn ảnh?". Người khác bình luận: "Tôi mong các tay săn ảnh và TikToker biết giữ giới hạn một chút, ít nhất là tôn trọng bản quyền hình ảnh của bộ phim".

Theo Vogue, nhà thiết kế trang phục của phim - Molly Rogers - nói thất vọng khi các chi tiết thiết kế bị tung lên mạng từ sớm. Sự việc còn gây tốn kém cho đoàn phim vì phải tăng cường lực lượng an ninh, nhất là với các ngôi sao Anne Hathaway và Meryl Streep.

Mặt khác, một số paparazzi cho rằng hình ảnh rò rỉ góp phần tạo hiệu ứng truyền thông, giúp quảng bá tác phẩm. Steve Sands - tay săn ảnh nổi tiếng ở New York - cho biết: "Không ít đạo diễn hoan nghênh tôi, vì điều này có lợi cho họ".

Trích đoạn 'The Devil Wears Prada' Trích đoạn kinh điển trong "The Devil Wears Prada" (2006). Video: 20th Century Fox

Nhiều dự án Hollywood từng gặp tình trạng tương tự. It Ends With Us với Blake Lively ở New Jersey hay loạt phim And Just Like That khi quay tại New York đều bị cánh săn ảnh theo sát. Nhà sản xuất Emma Tillinger Koskoff - từng làm việc tại New York với các dự án Joker (2019), The Wolf of Wall Street (2013) và The Irishman (2019) - cho biết lúc ghi hình Joker: Folie à Deux, sự xuất hiện của Lady Gaga biến phim trường thành "tâm bão paparazzi".

Theo các nguồn tin, Manhattan là khu vực đông đúc, tập trung nhiều khách du lịch và thợ săn ảnh, nên các đoàn phim khó tránh khỏi việc bị ghi hình, chụp lén. Một nguyên nhân khác là New York chưa có luật hạn chế paparazzi, còn California ban hành các quy định chống xâm phạm đời tư, quấy rối và xâm nhập trái phép.

Nhà sản xuất Emma Tillinger Koskoff cho rằng chính quyền thành phố cần đưa ra chính sách bảo vệ nhà làm phim và các tác phẩm. Theo New York Post, Văn phòng Thị trưởng về Phim, Sân khấu & Phát thanh Truyền hình - cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ và điều phối sản xuất - cho biết sẽ tiếp tục cân bằng lợi ích giữa giới làm phim và quyền tự do báo chí, đồng thời giám sát an toàn, hiệu quả trong suốt quá trình ghi hình.

The Devil Wears Prada lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, do David Frankel đạo diễn. Phần đầu xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs mới tốt nghiệp đại học. Bằng bản lĩnh và trí thông minh, cô dần chinh phục được tổng biên tập tạp chí thời trang Runway Miranda Priestly. Tuy nhiên, Andy đánh mất bản thân và những người thân thiết.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phim đạt doanh thu hơn 325 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng điện ảnh. Khâu thời trang - do stylist Patricia Field phụ trách - cho thấy sự hào nhoáng của ngành thời trang cao cấp.

Phần một kết thúc với cảnh Andy rời tạp chí Runway để làm việc cho một tờ báo tại New York. Ở tập tiếp theo, Miranda Priestly phải giải quyết nhiều vấn đề trong bối cảnh ngành xuất bản suy thoái và đối đầu nhân viên cũ Emily Charlton (Emily Blunt đóng), hiện là giám đốc quyền lực trong ngành thời trang.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter)