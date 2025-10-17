Panel Home Vina sản xuất panel cách nhiệt, chống cháy

Panel Home Vina giới thiệu giải pháp cách nhiệt, chống cháy cho tấm panel, giúp giảm đến 40% điện năng làm mát, đáp ứng tiêu chí xây dựng xanh và an toàn công trình hiện đại.

Theo báo cáo từ Grand View Research, thị trường cách nhiệt công nghiệp tại Việt Nam năm 2023 đạt doanh thu khoảng 48,4 triệu USD, dự báo tăng trưởng với tốc độ trung bình 6,6% mỗi năm giai đoạn 2024-2030. Ở quy mô quốc tế, các nghiên cứu chuyên ngành cho thấy thị trường vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao (high performance insulation) dự kiến ghi nhận tốc độ tăng trưởng khoảng 8,2 % một năm trong những năm tới.

Từ xu hướng này, Công ty TNHH Panel Home Vina đầu tư dây chuyền tại Cụm Công Nghiệp Thanh Oai (Hà Nội) và KCN Từ Sơn (Bắc Ninh) với công suất 500.000 m2 panel mỗi năm. Doanh nghiệp phát triển ba dòng sản phẩm chính gồm: panel EPS, PU cách nhiệt; panel bông thủy tinh chống cháy chịu lửa đến 1.000 độ C trong 120 phút. Loại thứ ba là panel có độ dày 50-150 mm, phù hợp cho vách ngăn, mái, trần, kho lạnh và nhà lắp ghép.

Những tấm Panel được sản xuất tại nhà máy ở Hà Nội. Ảnh: Panel Home Vina

Ông Cao Văn Chung, đại diện Panel Home Vina, cho biết doanh nghiệp chú trọng đồng bộ từ sản xuất, vận chuyển đến lắp đặt, giúp rút ngắn tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trong năm 2024, đơn vị đã tham gia nhiều dự án phòng sạch dược phẩm, thực phẩm, điện tử, kho lạnh thủy sản, nhà lắp ghép và nhà xưởng trên khắp cả nước.

Cũng theo đại diện Panel Home Vina, ngành xây dựng hiện chiếm khoảng 36% tổng tiêu thụ năng lượng quốc gia. Việc ứng dụng panel được đánh giá là một trong những giải pháp giúp giảm phát thải carbon hiệu quả.

"Chúng tôi định hướng phát triển dòng panel có khả năng cách nhiệt cao hơn, đồng thời cải tiến quy trình sản xuất để giảm phát thải. Đây là cam kết đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của ngành xây dựng Việt Nam", đại diện Panel Home Vina nói.

Đại diện Panel Home Vina nhận giải thưởng tại Nhà Hát Quân Đội Thành phố Hà Nội Ảnh: Panel Home Vina

Panel Home Vina hiện có mạng lưới phân phối phủ khắp miền Bắc và miền Trung, hướng tới mở rộng vào miền Nam từ năm 2025. Với sản phẩm đa dạng và năng lực sản xuất lớn, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần định hình xu hướng sử dụng panel trong các công trình hiện đại.

(Nguồn: Panel Home Vina)