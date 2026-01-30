Pandora tung thiết kế 'kiến tạo ký ức' cho dịp Tết và Valentine

Pandora giới thiệu hai bộ sưu tập cho Tết và Valentine 2026, lan tỏa thông điệp "Kiến tạo ký ức rực rỡ", gắn kết trang sức với cảm xúc và ký ức cá nhân.

Ngày 23/1, Pandora Việt Nam tổ chức sự kiện giới thiệu các bộ sưu tập trang sức mới với chủ đề "Craft Your Next Happiness – Kiến tạo ký ức rực rỡ" tại không gian có tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Chương trình kết hợp ra mắt sản phẩm và chuỗi trải nghiệm tương tác, hướng tới việc khơi gợi những giá trị cảm xúc gắn với dịp Tết và Valentine 2026.

Trong không gian ánh sáng hoàng hôn, thương hiệu giới thiệu hai bộ sưu tập chủ đạo, gồm "Mã Đáo Thành Công" và "Khơi Nguồn Hạnh Phúc". Bộ sưu tập "Mã Đáo Thành Công" lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ, nổi bật với charm Linh Mã chế tác từ thủy tinh Murano đỏ, kết hợp các chi tiết vân chỉ vàng, tượng trưng cho tinh thần bứt phá và khát vọng vươn lên. Vòng "Bình An Cát Tường" với dây đỏ đặc trưng được thiết kế như biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Bộ sưu tập "Khơi Nguồn Hạnh Phúc" hướng đến mùa Valentine, tập trung vào biểu tượng trái tim và chìa khóa, đại diện cho sự tự do lựa chọn trong tình yêu. Các thiết kế như charm chìa khóa mạ vàng 14K hay trái tim hồng được xây dựng theo tinh thần của một tình yêu đề cao sự chân thành và bản sắc cá nhân.

Đại diện Pandora và ca sĩ Mono tại sự kiện. Ảnh: Pandora

Bên cạnh đó, không gian sự kiện được xây dựng như một "Hành trình Ký ức Tương lai", trong đó khách mời tham gia các hoạt động gửi gắm điều ước, trải nghiệm cảm xúc và tự tay thiết kế vòng tay kỷ niệm cùng Pandora. Từ phần mở đầu, hoạt động "Happiness Manifest" mời khách lựa chọn ba trong bảy giá trị gồm: tình yêu, gia đình, thành công, thịnh vượng, chữa lành, may mắn và sức khỏe. Các thông điệp này được đặt vào "Hộp Manifest" như một cách thể hiện mong muốn chủ động kiến tạo tương lai của mỗi cá nhân.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nicolai Prytz - Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam. Trong phần chia sẻ, ông nhấn mạnh thiết kế Đan Mạch không chỉ chú trọng hình thức mà còn hướng đến ý nghĩa, tạo ra những giá trị có thể đồng hành và được gìn giữ theo thời gian. Đại sứ đánh giá cao sự kết hợp giữa tư duy thiết kế Bắc Âu và yếu tố văn hóa Việt Nam được Pandora thể hiện trong không gian "Kiến tạo ký ức rực rỡ".

Ông Anders Peter - Group CEO của Norbreeze Group và ông Nicolai Prytz - Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam (từ trái sang). Ảnh: Pandora

Chương trình tiếp nối với các tiết mục biểu diễn của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và phần giao lưu của ca sĩ Mono tại cửa hàng Pandora Vincom Landmark 81. Mono chia sẻ về những mong ước trong năm mới và giới thiệu phiên bản charm giới hạn khắc chữ ký cùng thông điệp cá nhân, đồng hành cùng hành trình "Kiến tạo ký ức rực rỡ" của thương hiệu.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhân vật có ảnh hưởng khác như Mỹ Mỹ, Muộii, Hoàng Mỹ An, Ngụy Thùy Linh, Tường Duy, diễn viên Thư Đan Nguyễn cùng các Á hậu và người mẫu từng đạt giải tại Miss Universe Vietnam, The Face. Chương trình còn ghi dấu với phần trình diễn thời trang kết hợp thương hiệu Jennie Choo, giới thiệu 7 tổ hợp trang sức và trang phục đại diện cho các giá trị sống hiện đại.

Mono đồng hành cùng Pandora trong chuỗi sự kiện mang chủ đề "Craft Your Next Happiness - Kiến tạo ký ức rực rỡ". Ảnh: Pandora

Ngoài ra, theo ông Anders Peter, Group CEO của Norbreeze Group, Pandora dự kiến mở rộng hệ thống cửa hàng tại Đà Nẵng và Cần Thơ trong quý I. Mỗi cửa hàng mới không chỉ là điểm bán lẻ mà còn là không gian để khách hàng Việt Nam thể hiện những giá trị cá nhân và lưu giữ các dấu ấn quan trọng trong cuộc sống.

Nhật Lệ