Pandora ra mắt trang sức tôn vinh Việt Nam

Pandora ra mắt Vietnam Charm mang sắc đỏ và vàng đặc trưng, lấy cảm hứng từ tinh thần tự hào, vẻ đẹp rực rỡ của Việt Nam.

Vietnam Charm được thiết kế tinh xảo với hình ngôi sao năm cánh, tượng trưng cho niềm tin, sự đoàn kết và lòng kiêu hãnh của dân tộc Việt. Viền charm được tạo hình những trái tim nhỏ nối liền nhau, thể hiện tình yêu và sự gắn kết giữa con người, cũng là tinh thần mà Pandora luôn tôn vinh: "Wear Your Story", mỗi món trang sức kể một câu chuyện riêng.

Thiết kế charm Việt Nam của Pandora. Ảnh: Pandora

Với Vietnam Charm, Pandora muốn mang đến một biểu tượng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như một món quà dành cho những ai yêu Việt Nam, dù đang sống nơi đâu, đại diện Pandora Việt Nam chia sẻ. "Đây không chỉ là phụ kiện thời trang, mà còn là cách thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu sắc với quê hương".

Thiết kế mang sắc đỏ, vàng đặc trưng của quốc kỳ. Ảnh: Pandora

Vietnam Charm là sự hòa quyện giữa thiết kế Bắc Âu và cảm hứng văn hóa Việt Nam, chế tác từ bạc Sterling Silver 925, chất liệu đặc trưng của Pandora, cùng kỹ thuật phủ men cao cấp tạo nên sắc màu tươi sáng và bền bỉ.

Sản phẩm được làm từ bạc Sterling Silver 925. Ảnh: Pandora

Sản phẩm sẽ có mặt tại các cửa hàng Pandora trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến từ tháng 11. Điều này đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình thương hiệu đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong việc kể nên câu chuyện cá nhân qua từng món trang sức.

Thiết kế charm với thông điệp "Tôi yêu Việt Nam" của Pandora. Ảnh:Pandora

Pandora là thương hiệu trang sức Đan Mạch được yêu thích toàn cầu, nổi tiếng với kỹ nghệ chế tác tinh xảo và khả năng kể chuyện qua chi tiết nhỏ. Hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, thương hiệu tiếp tục theo đuổi sứ mệnh mang lại vẻ đẹp, cảm xúc và ý nghĩa trong từng món trang sức, hướng đến tương lai bền vững và đầy cảm hứng.

Nhật Lệ