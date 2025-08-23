Panattoni hoàn thành dự án logistics tại Milton Keynes

Panattoni hoàn thành khu logistics hiện đại gần 73.900 m2 tại Milton Keynes, Anh, đồng thời mở rộng dự án với kho hàng mới dự kiến hoàn thành năm 2026.

Panattoni, công ty phát triển bất động sản công nghiệp và logistics có trụ sở chính tại Mỹ, vừa hoàn tất xây dựng Panattoni Park Milton Keynes, khu phát triển logistics gồm hai nhà kho với tổng diện tích gần 73.900 m2, tọa lạc tại nút giao số 14 trên đường cao tốc M1 ở Milton Keynes, thành phố thuộc hạt Buckinghamshire, Anh.

Song song đó, công ty đã mua một khu đất rộng 5 mẫu Anh gần đó trên Yeomans Drive và nộp kế hoạch xây dựng kho hàng Panattoni Milton Keynes 100, diện tích 8.750 m2, dự kiến hoàn thành vào quý III/2026.

Panattoni Park Milton Keynes đạt tiêu chuẩn cao tại Anh của Panattoni. Ảnh:Panattoni

Khu công nghiệp mới gồm hai đơn vị đạt tiêu chuẩn cao: MK 450 rộng 41.850 m2 với 40 cửa bến và MK 345 rộng 31.980 m2 với 28 cửa bến. Cả hai đều được xây dựng theo tiêu chuẩn carbon bằng 0, đạt chứng nhận BREEAM "Outstanding" - chứng nhận đánh giá mức độ bền vững xuất sắc của công trình, và xếp hạng năng lượng EPC "A" thể hiện hiệu quả sử dụng năng lượng cao.

Ông James Watson, Giám đốc phát triển khu vực phía Nam Anh quốc của Panattoni, cho biết đây là cột mốc quan trọng trong danh mục đầu tư tại Anh, cung cấp không gian logistics bền vững tại vị trí chiến lược. Việc mở rộng dự án MK 100 tiếp tục khẳng định cam kết phát triển theo nhu cầu thị trường, hỗ trợ tăng trưởng khu vực và nâng cao sự bền vững chuỗi cung ứng.

Panattoni là nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp kho vận hiện đại và bền vững. Công ty hiện hoạt động tại nhiều quốc gia, phát triển các khu kho vận quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường toàn cầu.

Hải My(Theo Logistics Manager)