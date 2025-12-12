Panasonic Việt Nam triển khai hàng nghìn gói bảo dưỡng điều hòa miễn phí

Hàng nghìn gói bảo dưỡng, chăm sóc điều hòa miễn phí được Panasonic Việt Nam triển khai dịp cuối năm, từ nay đến 12/1/2026.

Chương trình được Panasonic Việt Nam triển khai trên phạm vi toàn quốc, dành cho các hộ gia đình đang sử dụng điều hòa Panasonic chính hãng, từ ngày 1/1/2018.

Kỹ thuật viên hãng vệ sinh điều hòa tại nhà. Ảnh: Panasonic

Khi tham gia chương trình Chăm sóc khách hàng thường niên 2025 của Panasonic, người dùng sẽ được miễn phí công bảo dưỡng 1 điều hòa Panasonic nhập khẩu và phân phối từ 1/1/2018 và nằm trong danh sách áp dụng, giúp thiết bị vận hành ổn định. Ngoài ra, Panasonic hỗ trợ 50% chi phí phụ kiện thay thế như điều khiển, lưới lọc điều hòa nếu sản phẩm còn tồn kho tại hãng.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật viên Panasonic sẽ tư vấn chi tiết cách sử dụng, chăm sóc thiết bị đúng cách, giúp đảm bảo tuổi thọ sản phẩm, mang lại không gian sống trong lành, tiện nghi cho gia đình.

Kỹ thuật viên kiểm tra dàn nóng điều hòa chính hãng. Ảnh: Panasonic

Đại diện hãng cho biết, sau nhiều năm triển khai, Panasonic Việt Nam đã trao tặng hơn 10.000 ca bảo dưỡng thiết bị, giúp sản phẩm vận hành ổn định, nâng chất lượng cuộc sống cho gia đình. "Mỗi chuyến đi bảo dưỡng là cơ hội để Panasonic chăm sóc từng trải nghiệm của khách hàng, bằng cách vệ sinh sạch thiết bị, duy trì hiệu suất và tiết kiệm điện năng", đại diện Panasonic Việt Nam cho biết. "Thông qua đó, chương trình cũng thu hồi chất được kiểm soát, khách hàng sẽ góp phần giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường và duy trì lối sống xanh cho cả gia đình".

Quang Anh