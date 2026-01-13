Panasonic triển khai ưu đãi cho người dùng dịp Tết

Panasonic phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi cho người tiêu dùng dịp Tết, với phần quà đặc biệt là xe điện Nhật.

Chương trình "Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật" áp dụng cho khách hàng mua các sản phẩm thuộc danh mục khuyến mại tại các điểm bán, từ nay đến hết 16/2. Tùy theo từng đại lý, thời gian diễn ra chương trình có thể được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại điểm bán.

Giải thưởng là xe máy điện Honda Icon-e phiên bản đặc biệt kèm pin trị giá hơn 36 triệu đồng. Dòng xe được lựa chọn nhờ đặc tính vận hành êm, tiết kiệm năng lượng và phù hợp nhu cầu di chuyển đô thị. Thương hiệu cho biết giải thưởng được thực hiện linh hoạt theo hồ sơ đăng ký khuyến mại của từng đại lý tại địa phương.

Người dùng tìm hiểu sản phẩm Panasonic. Ảnh: Panasonic

Chương trình dành cho người tiêu dùng mua các sản phẩm Panasonic thuộc danh mục khuyến mại tại hệ thống đại lý tham gia chương trình trên toàn quốc. Các sản phẩm được áp dụng bao gồm: điều hòa dân dụng Inverter, các dòng tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo và các sản phẩm gia dụng nhỏ có giá bán lẻ tối thiểu khuyến nghị từ 2 triệu đồng trở lên.

Sau khi mua hàng thành công, khách hàng sẽ được cấp phiếu bốc thăm hoặc mã quay số tương ứng với giá trị sản phẩm. Tùy theo từng đại lý, chương trình có thể được tổ chức theo hình thức bốc thăm hoặc quay số dựa trên hóa đơn mua hàng, với số lượng phiếu phát hành và cách thức triển khai khác nhau.

Đối với người mua hàng trực tiếp tại các đại lý áp dụng trong chương trình, sẽ nhận được phiếu bốc thăm gồm hai liên, trong đó liên 1 được bỏ vào thùng phiếu tại điểm bán và liên 2 được khách hàng giữ lại để đối chiếu khi nhận thưởng. Phiếu bốc thăm hợp lệ cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, tên sản phẩm, số serial và thông tin điểm bán.

Đối với người mua hàng online, đại lý sẽ tiếp nhận và hoàn tất thông tin đăng ký tham gia chương trình dựa trên hóa đơn mua hàng. Người dùng cần lưu giữ hóa đơn để làm căn cứ nhận thưởng.

Đại diện Panasonic cho biết chương trình ưu đãi Tết là một phần trong chiến lược kích cầu cuối năm, đồng thời duy trì kết nối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động tri ân gắn với giá trị sử dụng bền vững. Doanh nghiệp tiếp tục nhấn mạnh định hướng phát triển sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản, tập trung vào tiện nghi, hiệu quả năng lượng và chăm sóc sức khỏe gia đình.

Chương trình "Mua Panasonic chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật" hiện được triển khai tại các đại lý tham gia trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về thể lệ và danh sách sản phẩm áp dụng được công bố tại hệ thống bán lẻ và các kênh chính thức của Panasonic Việt Nam.

Linh Lam