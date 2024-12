Panasonic ra mắt máy giặt tích hợp lọc nước

Tháp giặt sấy Venus bán ra từ tháng 12 với máy giặt có công nghệ giặt lọc ly tâm, tích hợp khả năng lọc nước, tách bẩn và thu xơ vải.

Đại diện Panasonic cho biết, tháp giặt sấy Venus được hãng phát triển hướng đến trải nghiệm chăm dưỡng vải, giữ gìn những bộ đồ thời trang đắt tiền khi giặt máy tại gia. Với các dòng máy thông thường, đồ giặt chung thường lây bẩn chéo, có thể khiến ngả màu đồ trắng. Panasonic ứng dụng công nghệ giặt lọc ly tâm trên máy giặt cửa trước nhằm hạn chế tình trạng trên.

Dòng máy giặt sấy Panasonic Venus trong căn phòng. Ảnh: Panasonic

Theo đó, công nghệ này đảm bảo nước sạch được đưa vào lồng giặt, tách bẩn và thu xơ vải, hạn chế việc lây bẩn chéo trong lồng giặt. Sản phẩm được thiết kế mang tính thẩm mỹ, hãng lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Venus – hành tinh sáng nhất hệ mặt trời. Thân máy giặt màu xanh cobalt, thiết kế mặt gương, trang bị màn hình màu dạng cảm ứng. Công nghệ AutoDose giúp tự động phân bổ lượng nước giặt, nước xả vải phù hợp trong khoảng một tháng.

Hệ thống lọc ly tâm bên trong lồng giặt có khả năng tách bẩn, thu xơ và lọc nước để đảm bảo nguồn nước sạch được đưa trở lại lồng giặt. Ảnh: Panasonic

Máy sấy được Panasonic tích hợp công nghệ sấy bơm nhiệt nanoe X, hạn chế tình trạng quần áo bị co rút, mất dáng trong quá trình sấy khô. Công nghệ này hoạt động ở mức nhiệt 65 độ C. "Những hạt nanoe X giải phóng các hạt nước chứa gốc OH có khả năng khử mùi, ức chế vi khuẩn, giúp quần áo thơm, sạch sẽ và giữ được kiểu dáng", đại diện hãng nói.

Sản phẩm có thiết kế mặt gương làm từ vật liệu cao cấp, kết hợp màn hình cảm ứng. Ảnh: Panasonic

Máy sấy bơm nhiệt có 3 động cơ inverter cùng động cơ quạt chuyên dụng, cung cấp luồng khí ổn định giúp quá trình sấy khô nhanh hơn. Chuyển động quay cân bằng của lồng giặt cũng hạn chế tình trạng rối quần áo, ít nhăn vải. Sản phẩm được Panasonic bán ra thị trường từ tháng 12.

(Nguồn: Panasonic)