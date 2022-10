Panasonic ra mắt máy giặt sấy thông minh

Sáu model mới của Panasonic kết hợp tính năng giặt và sấy trên cùng một thiết bị, cảm ứng thông minh tăng hiệu quả làm sạch.

Hai dòng máy giặt sấy mới từ hãng gồm S-FR và S-FC với sáu model: NA-S056FR1BV, NA-S106FR1BV, NA-S956FR1BV, NA-S96FR1BVT, NA-S106FC1LV, NA-S96FC1LVT. Thiết bị hỗ trợ khối lượng giặt đa dạng từ 9 kg tới 10,5 kg; mức sấy tối đa 6 kg.

Điểm nổi bật trong thiết kế là màn hình hiển thị và bảng điều khiển cảm ứng liền mạch kéo dài, có độ nghiêng vừa phải. Thông tin hiển thị rõ nét, trực quan giúp thao tác sử dụng dễ dàng. Để lựa chọn các chế độ giặt mặc định, người dùng chỉ cần vuốt nhẹ thanh trượt. Độ nhạy cao, phản hồi tốt ngay cả khi tay ướt hoặc màn hình dính nước.

Sản phẩm có nhiều tính năng đảm bảo an toàn khi sử dụng. Ảnh: Panasonic

Cửa máy làm từ kính chịu lực cao cấp với lớp vỏ nhựa bảo vệ bên ngoài chịu va đập tốt, cách nhiệt hiệu quả ngay cả khi giặt nước nóng hay sấy ở nhiệt độ cao. Viền cửa mạ crom (dòng S-FR) và mạ bạc (dòng S-FC) nâng tính thẩm mỹ, hài hòa với không gian sống.

Một trong những nỗi lo ngại của người dùng là trang phục bị biến dạng do co rút, hư hại khi sấy ở nhiệt độ cao. Khắc phục tình trạng này, Panasonic nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy Hybrid Dry trên thế hệ máy giặt sấy mới. Hãng thiết kế các lỗ thông gió đặc biệt ở cửa lồng giặt, kết hợp bộ cảm ứng nhiệt thông minh giúp nhiệt độ sấy ổn định ở mức 65-85 độ C. Dải nhiệt này giúp sấy khô và loại bỏ 99,99% vi khuẩn, tránh tình trạng sợi vải bị co rút, hư tổn.

Màn hình hiển thị thông tin trực quan. Ảnh: Panasonic

Thiết bị có ba tính năng sấy gồm: sấy nâng niu (Gentle Dry) với nhiệt độ khoảng 65 độ C, giảm co rút sợi vải; sấy nhanh (Speed Dry) ở mức 85 độ C, giúp tiết kiệm thời gian khi cần hong khô quần áo nhanh chóng. Một tùy chọn khác điều chỉnh thời gian sấy (Time Dry) theo nhu cầu.

Hãng cung cấp chu trình diệt khuẩn ở cả hai giai đoạn giặt và sấy, loại bỏ mùi hôi ẩm ướt trên quần áo, diệt khuẩn tới 99,99%. Giải pháp này phù hợp với khí hậu nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam hay miền Bắc lúc giao mùa, độ ẩm trong không khí cao, nồm khiến cho quần áo lâu khô, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Thiết bị hỗ trợ làm sạch và loại bỏ vi khuẩn trong sợi vải. Ảnh: Panasonic

Đối với những chất liệu mỏng, dễ biến dạng hay phai màu bởi nhiệt độ, dòng máy S-FR cung cấp chế độ giặt diệt khuẩn nước lạnh Blue Ag+. Nhờ sự kết hợp của các tia UV và ion bạc, thiết bị vẫn đạt hiệu quả loại bỏ vi khuẩn mà không cần đến nhiệt độ cao. Trang phục nhờ vậy có khả năng kháng khuẩn kéo dài suốt 18 giờ sau khi giặt và giữ bền màu quần áo.

Tính năng giặt nước nóng Stain Master + với các mức nhiệt độ tùy chọn (40 độ C, 60 độ C, 90 độ C) giúp làm sạch vết bẩn như bùn đất, dầu mỡ... Thiết bị còn có chế độ Auto Tub Care, tự động làm sạch lồng giặt trong mỗi chu trình giặt, loại bỏ cặn xà phòng và chất bẩn bám lại gây ẩm mốc, mùi hôi, tăng độ bền.

Để tăng hiệu quả làm sạch, dòng sản phẩm mới từ Panasonic áp dụng công nghệ giặt thông minh AI SmartWash dựa sự kết hợp của động cơ 3D inverter và 4 loại cảm biến: mực nước giặt, khối lượng giặt, nhiệt độ nước và độ rung của lồng giặt. Các cảm biến thông minh tự động nhận biết kích thước và khối lượng giặt để lựa chọn chế độ phù hợp, tùy chỉnh lượng nước cũng như khoảng thời gian vừa đủ để mang lại hiệu suất tối ưu, tiết kiệm năng lượng.

Ứng dụng thông minh Panasonic SmartApp+ (trên dòng S-FR) giúp điều khiển máy từ xa thông qua điện thoại. Người dùng có thể cài đặt các tính năng giặt giũ, hẹn giờ giặt vệ sinh lồng giặt, giúp cuộc sống thêm tiện nghi và tiết kiệm thời gian.

Minh Huy