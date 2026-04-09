Panasonic ra mắt HVAC Innovation Center ở Hà Nội, tích hợp trải nghiệm, thử nghiệm, đào tạo, hướng tới thu hẹp khoảng cách công nghệ và thực tiễn, góp phần chuẩn hóa ngành HVAC.

Ngành công nghiệp hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Theo dự báo từ BlueWeave Consulting, tỷ suất lợi nhuận trung bình của ngành sẽ tăng trưởng khoảng 5,25%, đạt quy mô hơn một tỷ USD vào 2029. Tuy nhiên tốc độ này đang tạo thách thức về khoảng cách giữa năng lực kỹ thuật và khả năng thấu hiểu nhu cầu thực của người dùng.

Thực tế cho thấy, khi tiêu chuẩn sống được nâng cao, người dân ngày càng chú trọng chất lượng không khí, độ ẩm tối ưu và trải nghiệm tiện nghi toàn diện nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài. Song song, các bộ tiêu chuẩn như TCVN, công trình xanh LEED/EDGE hay lộ trình Net Zero trở thành yêu cầu mang tính tất yếu, không chỉ đảm bảo hiệu quả vận hành mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đặt con người làm trung tâm trong chiến lược phát triển, Panasonic ra mắt HVAC Innovation Center rộng 800 m2 tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), tiếp cận toàn diện từ con người đến công nghệ. Đây là mô hình HVAC tích hợp đa chức năng đầu tiên của đơn vị tại Việt Nam, kết hợp trưng bày công nghệ, thử nghiệm - phát triển sản phẩm và đào tạo chuyên sâu.

Một góc tại HVAC Innovation Center đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp trưng bày, thử nghiệm và đào tạo chuyên sâu. Ảnh: Panasonic

Thay vì hoạt động đơn lẻ, trung tâm được thiết kế như hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Tại đây, kỹ sư lẫn đối tác có thể tiếp cận trực tiếp công nghệ HVAC mới trong bối cảnh ứng dụng thực tiễn. Song song đó, họ có cơ hội kiểm chứng, thử nghiệm giải pháp trước khi ứng dụng vào dự án, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai và tối ưu hóa chất lượng công trình. Bên cạnh đó, HVAC Innovation Center còn đóng vai trò là không gian kết nối, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các chuyên gia trong ngành.

Nói về trung tâm mới, ông Otsuki Shinsuke, Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam, nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết triển khai trung tâm với cấp độ chức năng tương đương trụ sở chính tại Nhật, đảm bảo chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất".

HVAC Innovation Center có diện tích 800 m2 với 6 khu vực chức năng riêng biệt. Ảnh: Panasonic

Với quy mô 800 m2, trung tâm có 6 khu vực chức năng riêng biệt: Experience Zone, Testing Zone, Conference Zone, Engineering Zone, IAQ Zone và Solution Zone. Mỗi phân khu có vai trò riêng nhưng liên kết chặt chẽ, tạo thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ trải nghiệm công nghệ, thử nghiệm thực tế đến đào tạo năng lực.

Đại diện doanh nghiệp nhiều lần khẳng định HVAC Innovation Center là mắt xích quan trọng trong việc hiện thực hóa ba cam kết chiến lược của Panasonic tại thị trường Việt. Trọng tâm đầu tiên là kiến tạo nền tảng giáo dục, đào tạo năng lực HVAC cho thế hệ trẻ tiếp nối. Trước đó nhiều năm, đơn vị đẩy mạnh hợp tác các trường đại học, tài trợ phòng thí nghiệm, đồng thời tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm chuẩn hóa quy trình cho đội ngũ kỹ sư tương lai.

Ở góc nhìn giáo dục, PGS.TS Nguyễn Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trường Cơ khí, Đại học Bách Khoa Hà Nội nhận định: "Mô hình mới giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức và thực tế triển khai. Sinh viên cùng kỹ sư trẻ có cơ hội quan sát, trải nghiệm trực tiếp cách một hệ thống HVAC vận hành trong từng bối cảnh cụ thể, thay vì chỉ học lý thuyết".

Song song phát triển nguồn nhân lực, thương hiệu Nhật cam kết thúc đẩy các giải pháp xanh nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu, thông qua tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng bằng công nghệ Inverter tích hợp AI và hệ cảm biến thông minh.

Thương hiệu cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng không khí trong nhà với hệ sinh thái giải pháp sức khỏe toàn diện, nổi bật là công nghệ nanoe X với khả năng ức chế vi khuẩn, virus và giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm trong không khí.

Đại diện doanh nghiệp trình bày cam kết của mình tại thị trường Việt. Ảnh: Panasonic

Trên nền tảng chất lượng và tính bền vững, Panasonic liên tục đầu tư nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu suất, độ bền lẫn khả năng tiết kiệm năng lượng cho các giải pháp HVAC. Loạt cải tiến về công nghệ nanoe X thế hệ 3 hay đạt tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như HACCP International cho thấy khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên biệt trong các công trình đặc thù như y tế, khách sạn, thương mại cao cấp.

Từ góc nhìn chuyên môn, kiến trúc sư Lê Trương, Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam (VNIA), cho rằng tại HVAC Innovation Center, các nhà thiết kế có thể hình dung tổng thể về hệ thống điều hòa và xử lý chất lượng không khí trong cùng một không gian trực quan. "Đây là điểm trải nghiệm cần được lan tỏa trong toàn ngành", ông Lê Trương nói.

Thông qua HVAC Innovation Center, Panasonic định vị mình là đối tác chiến lược cung cấp giải pháp toàn diện cho thị trường. Bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ và ứng dụng thực tiễn, xây dựng nền tảng phát triển năng lực cho đội ngũ kỹ thuật, doanh nghiệp kỳ vọng góp phần chuẩn hóa ngành HVAC tại Việt Nam, hướng tới phát triển bền vững.

Hiếu Châu