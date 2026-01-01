Panasonic hỗ trợ hơn 4.000 khách hàng sau bão lũ

Chương trình "Chung tay hỗ trợ sau bão lũ" của Panasonic hỗ trợ sửa chữa thiết bị gia dụng cho hơn 4.000 khách hàng trong chưa đầy ba tháng triển khai.

Sau các đợt ngập lụt, nhiều thiết bị điện thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa bị hư hỏng. Panasonic triển khai kiểm tra, sửa chữa miễn phí tại nhà; thay linh kiện miễn phí cho sản phẩm còn bảo hành và giảm 50% chi phí linh kiện cho sản phẩm hết bảo hành. Với thiết bị không thể phục hồi, hãng hỗ trợ thu hồi và cung cấp sản phẩm mới với giá ưu đãi.

Kỹ thuật viên Panasonic hỗ trợ vệ sinh và sửa chữa máy giặt người dân tại Nha Trang. Ảnh: Panasonic

Đội ngũ kỹ thuật viên đã trực tiếp đến các khu dân cư chịu ảnh hưởng nặng như Thái Nguyên, Nha Trang, Phú Yên... để sửa chữa, hỗ trợ. Tính đến cuối tháng 12 năm 2025, chương trình đã hỗ trợ hơn 4.000 khách hàng.

Như với gia đình chị Hiền ở Thái Nguyên, sự hỗ trợ kịp thời từ Panasonic nên gia đình chị đã nhanh chóng khắc phục hư hỏng các thiết bị sau bão lũ và đưa đời sống, sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhanh chóng trở lại ổn định.

Tại Phú Yên, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, hoạt động hỗ trợ được triển khai đồng loạt, giúp các hộ dân sớm trở lại nhịp sống bình thường. Ngoài sửa chữa, kỹ thuật viên còn hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn sau ngập nước, giảm rủi ro trong quá trình sử dụng .

Kỹ thuật viên Panasonic hướng dẫn người dân sử dụng tủ lạnh. Ảnh: Panasonic

Đây là một phần trong cam kết dài hạn của Panasonic tại Việt Nam. Đại diện Panasonic cho biết chương trình này, thể hiện triết lý kinh doanh lấy con người làm trung tâm và trách nhiệm xã hội của hãng.

Khép lại chương trình, Panasonic Việt Nam trân trọng tình cảm và lời cảm ơn từ người dân vùng ảnh hưởng. Với những hành động thiết thực, hãng khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiện nghi và bền vững cho các gia đình.

Người dân nhận bàn giao tủ lạnh sau sửa chữa từ kỹ thuật viên Panasonic tại Nha Trang. Ảnh: Panasonic

Panasonic là đơn vị cung cấp các sản phẩm điện tử, gia dụng chuẩn Nhật Bản, đồng thời chú trọng trách nhiệm xã hội với nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó, Panasonic hướng đến mục tiêu đồng hành cùng người dân Việt Nam, đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động sản xuất - kinh doanh và trách nhiệm cộng đồng.

Văn Hà