Panasonic giới thiệu giải pháp không khí cho không gian F&B

Theo Panasonic, bộ giải pháp được thiết kế cho các không gian F&B như nhà hàng, siêu thị và cơ sở chế biến thực phẩm, nơi yêu cầu cao về kiểm soát chất lượng không khí và điều kiện vệ sinh. Hệ thống kết hợp nhiều thiết bị như điều hòa thương mại, thông gió thu hồi nhiệt, thiết bị xử lý không khí và hệ thống giám sát môi trường nhằm duy trì môi trường ổn định cho hoạt động vận hành.

Trung tâm của giải pháp là dòng điều hòa thương mại tích hợp công nghệ nanoeX thế hệ 3. Công nghệ này tạo ra các gốc hydroxyl giúp ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc và các tác nhân gây mùi trong không khí.

Hệ thống điều hòa thương mại của Panasonic tại nhà hàng Trâu Ngon Quán (Bắc Ninh). Ảnh: Panasonic

Theo Panasonic, điều hòa thương mại tích hợp nanoeX thế hệ 3 đã đạt chứng nhận từ HACCP International - hệ thống chứng nhận quốc tế đánh giá nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm. Trước đó, thiết bị xử lý không khí Ziaino của hãng cũng đạt chứng nhận này.

Việc đáp ứng các tiêu chí của HACCP International cho thấy thiết bị có thể vận hành trong môi trường liên quan đến thực phẩm, nơi các yếu tố về vệ sinh và kiểm soát môi trường được đặt lên hàng đầu. Chứng nhận này cũng giúp doanh nghiệp F&B có thêm cơ sở khi lựa chọn thiết bị phục vụ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm.

Các sản phẩm Panasonic dùng cho không gian F&B. Ảnh: Panasonic

Hệ thống điều hòa có thể kết hợp với thiết bị thông gió thu hồi nhiệt ERV, vừa cấp khí tươi liên tục vừa duy trì hiệu quả làm mát và tiết kiệm năng lượng thông qua cơ chế thu hồi nhiệt và độ ẩm.

Ngoài điều hòa và thông gió, Panasonic phát triển hệ thống quản lý chất lượng không khí CAMS nhằm giám sát các thông số môi trường theo thời gian thực như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 và bụi mịn PM2.5. Dữ liệu từ các cảm biến được sử dụng để điều phối hoạt động của thiết bị, giúp hệ thống vận hành đồng bộ và duy trì điều kiện không khí ổn định trong không gian phục vụ khách hàng.

Đặc biệt, trong khu vực bảo quản, xử lý, sản xuất thực phẩm có yêu cầu khắt khe đối với việc kiểm soát vệ sinh, Panasonic còn phát triển giải pháp chiếu sáng chuyên biệt. Các giải pháp này được giới thiệu có thể góp phần giảm thiểu bụi và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Doanh nghiệp cũng có thể kết hợp thiết bị xử lý không khí ziaino cùng các giải pháp IAQ (Indoor Air Quality) như quạt thông gió, máy lọc không khí và máy hút ẩm. Các thiết bị này duy trì luồng khí sạch và hạn chế mùi trong không gian kín.

Panasonic cho biết việc phát triển các giải pháp không khí dành cho doanh nghiệp là một phần trong chiến lược mở rộng mảng B2B, tập trung vào các hệ thống công nghệ phục vụ môi trường làm việc và dịch vụ chuyên nghiệp.

