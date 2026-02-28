Panama khám xét công ty Hong Kong từng vận hành cảng chiến lược

Giới chức Panama khám xét văn phòng địa phương thuộc tập đoàn CK Hutchison, công ty từng tham gia quản lý cảng tại kênh đào chiến lược ở nước này.

CK Hutchison ngày 27/2 cho biết giới chức Panama đã mở đợt khám xét loạt văn phòng thuộc Công ty Cảng Panama (PPC), công ty con của họ tại quốc gia Trung Mỹ. Cuộc khám xét diễn ra một ngày trước, bị tập đoàn Hong Kong chỉ trích là "hành động xem thường pháp luật, xâm phạm và chiếm đoạt tài sản của PPC".

Tập đoàn Hong Kong cáo buộc nhân viên công vụ Panama phớt lờ yêu cầu bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, tiến vào kho lưu trữ riêng mà không thông báo trước và thu nhiều tài liệu liên quan đến các vụ kiện đang diễn ra. Công ty cho rằng giới chức Panama đã hủy hoại quy trình tố tụng công bằng trong tiến trình tiếp quản cảng.

Nhân viên an ninh Panama khám xét văn phòng công ty con của tập đoàn CK Hutchison ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Văn phòng Công tố Panama sau đó ra thông cáo xác nhận cuộc khám xét ngày 26/2 diễn ra tại khu Terrazas de Albrook, bên trong một trung tâm thương mại đã được PPC sử dụng từ thập niên 2000. Lệnh khám xét được phê duyệt dựa trên nghi vấn PPC có hành động "che giấu thông tin", song không nêu cụ thể các dữ liệu mà cơ quan điều tra nhắm đến.

Văn phòng Công tố Panama tiết lộ cơ quan công quyền đã nhiều lần bị PPC cản trở việc tiếp cận cơ sở của họ. Những đề nghị hợp tác kiểm tra trước đây từ Cơ quan Hàng hải Panama cũng không được công ty này chấp nhận.

Tuy nhiên, giới chức Panama khẳng định vụ khám xét các cơ sở của PPC là cuộc điều tra độc lập của Văn phòng Công tố, không liên quan đến tranh chấp pháp lý xoay quanh hai cảng chiến lược Balboa và Cristobal, từng do PPC vận hành nhưng đã bị chấm dứt hợp đồng đầu năm nay.

Balboa và Cristobal là hai cảng nằm ở hai đầu kênh đào Panama, tuyến hàng hải huyết mạch kiểm soát khoảng 5% thương mại đường biển toàn cầu, xử lý khoảng 39% lưu lượng container của toàn bộ Panama.

Tòa án tại Panama hồi tháng 1 ra phán quyết hủy hợp đồng khai thác hai cảng này của CK Hutchison thông qua công ty con PPC, viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng đã vi phạm hiến pháp. Balboa và Cristobal sẽ được vận hành tạm thời bởi hai hãng tàu lớn là Maersk và MSC cho đến khi có thỏa thuận mới.

Trước khi vụ khám xét xảy ra, CK Hutchison đã đồng ý bán hàng loạt cảng trên toàn thế giới, bao gồm cả các bến cảng tại Panama, cho một liên minh do tập đoàn BlackRock và MSC dẫn đầu với giá 23 tỷ USD. Thỏa thuận này nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ nhưng bị Bắc Kinh chỉ trích.

Điều tra viên Panama thu thập tài liệu sau cuộc khám xét văn phòng của PPC ngày 26/2. Ảnh: Reuters

Vụ khám xét diễn ra trong bối cảnh tranh chấp quyền kiểm soát các cảng chiến lược tại kênh đào Panama ngày càng gay gắt dưới áp lực từ Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố muốn "đòi lại" kênh đào Panama để giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các tài sản chiến lược tại đây. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lập trường bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và cáo buộc các phán quyết hồi tháng 1 là hệ quả áp lực từ "nước bá quyền".

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino thời gian qua thể hiện thái độ cứng rắn đối với tập đoàn Hong Kong. Ông chỉ trích CK Hutchison hành động ngạo mạn, thiếu minh bạch và "muốn làm gì thì làm" tại Panama trong nhiều thập kỷ qua.

"Nếu muốn biết ý kiến cá nhân của tôi, tôi cho rằng sẽ chẳng có đòn trả đũa nào xảy ra cả. Trung Quốc cần Panama rất nhiều. Tất cả hàng hóa và khí đốt của họ đều đi qua kênh đào này. Họ cần chúng tôi hơn là chúng tôi cần họ", ông Mulino nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo Reuters, Al Jazeera)