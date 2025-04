Panama có thể đã cho Mỹ triển khai quân đội tới kênh đào

Panama và Mỹ dường như đã ký thỏa thuận chung, trong đó cho phép Washington triển khai lực lượng tới những căn cứ dọc theo kênh đào Panama.

Hãng tin AFP ngày 10/4 cho biết đã được xem thỏa thuận chung do quan chức an ninh cấp cao Panama và Mỹ ký kết, trong đó cho phép Washington triển khai quân đội tới các căn cứ do Panama City quản lý để "huấn luyện, diễn tập và thực hiện các hoạt động khác".

Thỏa thuận không cho Mỹ xây dựng căn cứ thường trực tại Panama, nhưng tạo điều kiện để Washington triển khai số lượng binh sĩ không xác định tới hàng loạt căn cứ ở quốc gia Trung Mỹ, trong đó có nhiều cơ sở quân sự được triển khai trong giai đoạn Mỹ kiểm soát khu vực kênh đào.

Giới chức Mỹ và Panama chưa bình luận về thông tin.

Tàu chở hàng đi qua kênh đào Panama ngày 21/2. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 9/4 thăm Panama, nói rằng Washington có thể hồi sinh các căn cứ quân sự cũ nằm rải rác ở quốc gia Trung Mỹ, cũng như luân phiên điều binh sĩ tới đồn trú tại đây theo lời mời của nước sở tại.

Tuy nhiên, Panama nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này, khẳng định không đồng ý cho Washington đặt các căn cứ quân sự hoặc cơ sở quốc phòng.

Ông Hegseth cũng cho biết Mỹ muốn đạt thỏa thuận để chiến hạm được ưu tiên đi qua kênh đào Panama và miễn phí. Tổng thống Donald Trump từng nói tàu quân sự Mỹ "bị tính phí quá cao và không được đối xử công bằng dưới bất kỳ hình thức nào" khi đi qua kênh đào Panama.

Jose Ramon Icaza, Bộ trưởng phụ trách vấn đề kênh đào Panama, khẳng định nước này "sẽ tìm kiếm cơ chế giúp bồi hoàn cho chiến hạm và tàu hậu cần, một cách làm trung hòa chi phí, song không phải miễn phí".

Kênh đào Panama dài 82 km do Mỹ xây dựng, được khánh thành năm 1914. Đây là tuyến đường thủy quan trọng trong khu vực, với khoảng 40% lưu lượng container của Mỹ và 5% thương mại quốc tế đi qua mỗi năm.

Mỹ quản lý kênh đào Panama và vùng lãnh thổ xung quanh trong nhiều thập kỷ. Năm 1999, chính phủ Mỹ chuyển toàn bộ quyền quản lý kênh đào cho chính phủ Panama. Kênh đào do cơ quan độc lập của Panama quản lý và mở cửa cho tàu thuyền của mọi quốc gia.

Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ giành lại kênh đào Panama, không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện mục tiêu này. Tuyên bố của ông Trump vấp phải phản đối từ nhiều nước tại khu vực Mỹ Latin.

Ngọc Ánh (Theo AFP)