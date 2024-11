Pamela Anderson kể chuyện bỏ Hollywood về quê

Sao "Baywatch" Pamela Anderson nói từ bỏ cuộc sống ở Hollywood, về quê nhà tại Canada vì muốn tìm lại bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với WWD cuối tháng 10, cựu người mẫu Playboy Pamela Anderson cho biết quyết định chuyển về đảo Vancouver, British Columbia vào năm 2020 là cơ hội để cô tái kết nối bản thân, bỏ lại quá khứ. "Trở về nhà để nhìn lại cuộc sống, nhớ ra mình là ai, để thấy bản thân không giống những điều người khác nói về mình", cô cho biết.

Anderson nói tiếp: "Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra trong quá khứ định nghĩa con người tôi. Thay vào đó, tôi muốn được nhìn nhận bằng những việc đang làm".

Trailer phim tài liệu "Pamela, a love story" Trailer phim tài liệu "Pamela, a love story", phát hành tháng 1/2023. Video: YouTube Netflix

Pamela Anderson từng nói về quá trình hồi hương trên tạp chí Better Homes & Gardens số tháng 9. Vào đầu Covid-19, cô và con trai - Brandon và Dylan - trở về Canada sau vài năm sống ở Pháp. Cùng lúc đó, cô bán nhà tại Malibu, Mỹ. Khi ấy, sức khỏe tinh thần của minh tinh không tốt, cảm thấy xa lạ với chính mình nên muốn thay đổi cuộc sống.

"Tôi từng rất buồn và cô đơn. Ngày trước, tôi không chỉ bị hiểu lầm mà còn tự trách làm hỏng nhiều chuyện, nghĩ cuộc đời là chuỗi sai lầm. Tôi rất khắt khe với bản thân, cho rằng gia đình và các con phải chịu đựng tôi quá nhiều", cô cho biết.

Người đẹp không nói rõ những "sai lầm" nhưng nhắc lại cách truyền thông hay bàn tán về mình. Theo Anderson, mọi người luôn nhớ sắc vóc quyến rũ thời trẻ của cô trên tờ Playboy và trong phim Baywatch, cùng các cuộc hôn nhân với những người chồng nghệ sĩ. Họ không thấy hình ảnh khác khi cô làm mẹ, nấu ăn cho gia đình. "Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì được là chính mình", cô nói với tạp chí.

Sắc vóc của Pamela Anderson trong phim "Baywatch" (1992). Ảnh: IMDb

Pamela Anderson mất nhiều năm để thay đổi mọi thứ. Giai đoạn đầu, diễn viên mua lại nhà nghỉ cũ của bà để cải tạo thành nhà mới cho bố mẹ, khôi phục khu vườn của ông vì đây là nơi gắn liền thời thơ ấu. Cô cũng dành thời gian viết sách, học làm bánh và sáng tác thơ.

Năm 2023, diễn viên phát hành hồi ký Love, Pamela về quá trình tự suy ngẫm. Tháng 10, cô ra mắt sách nấu ăn đầu tay I Love You: Recipes from the Heart tổng hợp các công thức làm món chay và bí quyết làm vườn. Anderson còn là nhà đồng sáng lập thương hiệu chăm sóc da Sonsie Skin, lấy cảm hứng từ vườn hồng ở nhà.

Pamela Anderson khoe mặt mộc trên bìa sách nấu ăn. Ảnh: Courtesy of Ditte Isager

Bên cạnh kinh doanh, sao Baywatch tiếp tục đóng phim. Dự án điện ảnh gần nhất của cô là The Last Showgirl, công chiếu tại Liên hoan phim Toronto hồi tháng 9 và sẽ ra rạp vào tháng 1/2025. Cô còn góp mặt tham gia phim Naked Gun cùng tài tử Liam Neeson, dự kiến khởi chiếu vào tháng 8/2025.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với WWD, người đẹp 57 tuổi nói không biết làm thế nào gặt hái thành công như hiện tại nhưng khẳng định thời cơ đã đến. Anderson nhận định: "Tôi chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ. Với tôi, nếu tin tưởng bản thân đủ lâu, ngọn lửa đam mê sẽ luôn cháy mãi".

Pamela Anderson sinh năm 1967, là diễn viên kiêm người mẫu gốc Canada. Cô nổi tiếng tại Mỹ sau khi tham gia làm người mẫu ảnh cho tạp chí người lớn Playboy, giữ kỷ lục lên trang bìa nhiều nhất với 14 lần. Từ năm 1990, cô bắt đầu đóng phim và được mệnh danh là "bom sex" trên màn ảnh với các vai trong Baywatch (1992), Scary Movie hay series Married With Children.

Diễn viên trải qua bảy cuộc hôn nhân với năm người đàn ông. Cô có hai con trai là Brandon, sinh năm 1996, và Dylan, sinh năm 1997, với chồng cũ - ca sĩ Tommy Lee.

Pamela Anderson trong "Baywatch" Trích đoạn Pamela Anderson trong "Baywatch". Video: YouTube Baywatch

Phương Thảo (theo WWD, People)