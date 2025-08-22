Palmer vướng tranh chấp thương hiệu với hãng rượu Pháp

Ngôi sao Chelsea và tuyển Anh, Cole Palmer đang tranh chấp pháp lý với một hãng rượu danh tiếng ở Pháp sau khi bị từ chối đăng ký thương hiệu "Cold Palmer".

Palmer là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Anh ít năm gần đây, nổi bật với màn ăn mừng "ice cold" (lạnh cóng) độc đáo. Sau khi ghi bàn, tiền vệ 23 tuổi thường dùng cử chỉ chà hai cánh tay và phồng má để biểu thị rằng bản thân "lạnh".

Cole Palmer mừng bàn trong trận Chelsea thắng Luton Town 3-2 trên sân Kenilworth Road, Luton, Anh ngày 30/12/2023. Ảnh: AP

Năm ngoái, Palmer đã nộp đơn đăng ký thương hiệu cho cả tên gọi "Cold Palmer" và màn ăn mừng này, với mục đích thương mại hóa cho nhiều sản phẩm khác nhau. Danh mục đăng ký bao gồm quần áo, rượu, thực phẩm, đồ chơi, đồ vệ sinh cá nhân, dao cạo và các loại đồ uống giảm cân.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối từ Château Palmer – một hãng rượu danh tiếng ở vùng Margaux, Bordeaux, Pháp, với lo ngại rằng việc đăng ký thương hiệu này có thể gây nhầm lẫn và đe dọa hình ảnh của họ.

Một điểm nhấn quan trọng trong đơn đăng ký của Palmer gửi tới Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Chính phủ (GIPO) là việc anh yêu cầu bảo hộ pháp lý để có thể kinh doanh rượu, với nội dung: "Đồ uống có cồn; đồ uống trái cây có cồn; đồ uống có cồn pha sẵn; rượu vang; rượu mạnh; rượu mùi; đồ uống năng lượng có cồn; đồ uống có cồn thấp; không bao gồm các loại rượu vang tuân thủ tiêu chuẩn PDO Champagne".

Điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của Château Palmer, và họ đã chính thức phản đối đơn đăng ký của tiền vệ người Anh. Cả hai bên sẽ có cơ hội trình bày quan điểm trước các luật sư tại GIPO, và cơ quan này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ tranh chấp thương hiệu.

Một số chai rượu Château Palmer có giá lên tới 750 bảng (khoảng 1.000 USD).

Château Palmer là một trong những hãng rượu danh tiếng, với một số chai rượu có giá lên tới 1.000 USD. Hãng này được thành lập từ năm 1814 khi sĩ quan quân đội Anh Charles Palmer mua lại bất động sản và đổi tên từ Château de Gascq. Château Palmer được đánh giá là một điền trang rượu hàng đầu ở Margaux và sản xuất những loại rượu được xem là thượng hạng nhất tại Bordeaux.

Palmer lần đầu mừng bàn kiểu "Cold Palmer" trong trận Chelsea thắng Luton Town 3-2 hồi tháng 12/2023. Sau trận, anh tiết lộ ý tưởng này không phải do anh nghĩ ra mà lấy cảm hứng từ đồng đội cũ Morgan Rogers - người từng ăn mừng theo cách tương tự khi ghi bàn cho Middlesbrough trước West Brom. Palmer cho biết anh đã hứa với Rogers rằng sẽ thực hiện tương tự khi ghi bàn và giờ đây biến nó thành phong cách riêng.

Palmer trưởng thành từ học viện Man City, ra mắt đội một vào năm 2020, ghi sáu bàn qua 41 trận trên mọi đấu trường. Năm 2023, tiền vệ người Anh chuyển sang Chelsea để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn và trở thành ngôi sao hàng đầu. Anh có 43 bàn và 29 kiến tạo qua 98 trận, cùng CLB vô địch UEFA Conference League và FIFA Club World Cup 2025.

Ở cấp độ đội tuyển, Palmer ghi hai bàn qua 12 trận, gồm pha lập công trong trận chung kết Euro 2024.

Hồng Duy (theo Daily Mail)