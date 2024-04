Palmer ghi 4 bàn khi Chelsea thắng 6-0

AnhTiền vệ Cole Palmer tỏa sáng với bốn bàn giúp Chelsea hạ Everton 6-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh và rút ngắn khoảng cách với Man Utd xuống ba điểm.

Phút 13, Palmer xâu kim Jarrad Branthwaite rồi đánh gót cho Nicolas Jackson. Tiền đạo Senegal làm tường để Palmer cứa lòng chân trái một chạm về góc xa, đưa bóng ngoài tầm với của thủ thành Jordan Pickford.

Tiền vệ Cole Palmer (áo xanh, phải) ghi bàn mở tỷ số trận Chelsea thắng Everton 6-0 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge ngày 15/4/2024. Ảnh: Reuters

Phút 18, Palmer đánh đầu bồi nhân đôi cách biệt sau cú sút bị chặn của Jackson. Tiền vệ người Anh hoàn tất cú hat-trick ở phút 29, khi cắt đường chuyền của Pickford rồi lốp bóng vào khung thành trống.

Palmer làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên nổ súng trong bảy trận Ngoại hạng Anh liên tiếp tại Stamford Bridge. Anh cũng là cầu thủ Chelsea thứ hai lập hat-trick trong hai trận sân nhà liên tiếp tại giải, sau Didier Drogba năm 2010. Trước đó, Palmer lập hat-trick, gồm hai bàn ở phút 100 và 101, giúp Chelsea thắng ngược Man Utd 4-3 hôm 4/4.

Nhưng tiền vệ 21 tuổi chưa dừng lại. Đầu hiệp hai, Chelsea được hưởng phạt đền khi Noni Madueke bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Palmer sút chìm về góc trái, ngược hướng phán đoán của thủ thành Everton.

Với 21 tuổi 345 ngày, Palmer trở thành cầu thủ trẻ thứ năm ghi ít nhất bốn bàn trong một trận tại Ngoại hạng Anh, và là cầu thủ Chelsea đầu tiên làm được điều này kể từ Frank Lampard trước Aston Villa vào tháng 3/2010. Palmer cũng vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 20 bàn, bằng Erling Haaland của Man City.

Palmer thực hiện thành công cả chín quả phạt đền tại Ngoại hạng Anh, chỉ cựu tiền vệ Yaya Toure thực hiện thành công tất cả các quả phạt đền tại giải nhiều hơn với 11 bàn.

Hai bàn còn lại của Chelsea được ghi bởi Jackson và cầu thủ 20 tuổi Alfie Gilchrist. Chiến thắng 6-0 trước Everton giúp Chelsea vươn lên thứ chín với 47 điểm, kém Man Utd ba điểm nhưng đá ít hơn một trận. Nếu thắng trận đấu bù, "The Blues" sẽ vượt mặt Man Utd do có hiệu số bàn thắng tốt hơn (+9 vs -1).

Ngày 20/4, đội bóng của Mauricio Pochettino sẽ gặp đương kim vô địch Man City ở bán kết Cup FA trên sân Wembley.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Petrovic; Gusto (Washington 88), Chalobah, Silva, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke (Chukwuemeka 72), Palmer (Casadei 80), Mudryk (Chilwell 80); Jackson (Gilchrist 88).

Everton: Pickford; Coleman (Patterson 45) (Godfrey 90), Tarkowski, Branthwaite (Keane 57), Mykolenko; Young, Onana (Harrison 45), Garner (Gomes 45), McNeil; Doucoure; Beto.

Hồng Duy