Palmer đi vào lịch sử Chelsea

AnhTiền đạo 23 tuổi Cole Palmer phá kỷ lục về số hat-trick của một cầu thủ Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Trong trận thắng Wolves 3-1 ở vòng 25 tối 7/2, Palmer ghi cả ba bàn cho Chelsea. Cầu thủ người Anh sút thành công hai quả phạt đền ở phút 13 và 35, trước khi dứt điểm trong vòng cấm hoàn tất hat-trick ở phút 38.

Với thành tích này, Palmer phá kỷ lục về số hat-trick của một cầu thủ Chelsea tại Ngoại hạng Anh, với bốn lần. Ba huyền thoại Jimmy Floyd Hasselbaink, Didier Drogba và Frank Lampard cùng lùi xuống thứ hai với ba lần.

Palmer ăn mừng trong trận Chelsea thắng Wolves ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton tối 7/2. Ảnh: CFC

Hasselbaink là ngôi sao đầu thập niên 2000, ghi 69 bàn trong 136 trận Ngoại hạng Anh cho Chelsea. Drogba là trụ cột thế hệ tiếp theo, ghi 104 bàn trong 254 trận và giành bốn Ngoại hạng Anh. Còn Lampard từng là tiền vệ dứt điểm tốt nhất xứ sương mù, ghi 147 bàn trong 429 trận và giành bốn Ngoại hạng Anh.

Palmer còn trở thành chủ nhân của hat-trick nhanh thứ ba tại Ngoại hạng Anh (trong 38 phút đầu). Tuy nhiên, anh là cầu thủ Ngoại hạng Anh duy nhất có ba hat-trick trong hiệp một.

Wolves 1-3 Chelsea

Palmer gia nhập Chelsea từ Man City năm 2023. Kể từ đó, cầu thủ sinh ra ở Manchester ghi 44 bàn trong 84 trận Ngoại hạng Anh. Anh là cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều thứ hai tại Ngoại hạng Anh cho Chelsea, vượt qua John Terry với 41 bàn và chỉ kém Lampard với 147 bàn.

Thời gian gần đây, truyền thông đồn Palmer nhớ nhà nên có thể gia nhập Man Utd. Tuy nhiên, HLV Liam Rosenior sớm bác bỏ. Nhà cầm quân mới đến thay Enzo Maresca cũng nhận xét: "Palmer là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng năm vừa qua, cậu ấy đã chơi rất nhiều và không có đủ thời gian nghỉ. Khi cậu ấy đạt phong độ tốt nhất, không ai có thể ngăn cản. Tôi rất vui được làm việc với cậu ấy".

Thanh Quý (theo ESPN)