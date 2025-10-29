Pakistan tuyên bố đàm phán hòa bình với Afghanistan đã thất bại

Quan chức Pakistan nói rằng đàm phán về thỏa thuận hòa bình với Afghanistan đã kết thúc mà không đạt được giải pháp khả thi nào.

"Tiến trình đối thoại đã thất bại khi không đưa ra được giải pháp có thể thực hiện", Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết hôm nay, khi thông báo về kết quả vòng đàm phán thứ hai giữa Pakistan và Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông chỉ trích phái đoàn Afghanistan "liên tục né tránh vấn đề cốt lõi, trốn tránh trọng tâm" của tiến trình đối thoại. Quan chức Pakistan cũng cáo buộc chính quyền Taliban "cố gắng đổ lỗi, đánh lạc hướng và dùng mưu mẹo, thay vì chịu trách nhiệm".

Giới chức Taliban chưa lên tiếng về thông tin.

Nhân viên an ninh Taliban triển khai ở biên giới giáp Pakistan hôm 20/10. Ảnh: AFP

Một nguồn tin an ninh Pakistan nói rằng chính quyền Taliban không đồng ý cam kết kiềm chế Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân chống chính quyền Pakistan, và coi tổ chức này là khủng bố. Islamabad cáo buộc Kabul để mặc cho TTP hoạt động tự do và thực hiện nhiều vụ tấn công vào binh sĩ Pakistan trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, Afghanistan yêu cầu Pakistan chấm dứt các vụ xâm phạm không phận và dừng hoạt động của máy bay không người lái Mỹ, nhưng cả hai đề nghị đều không được chấp nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid không ủng hộ biện pháp coi TTP là tổ chức khủng bố vì "Pakistan cùng một số nước áp đặt cách gọi này lên phe đối lập vì mục đích chính trị".

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Xung đột biên giới giữa Pakistan và Afghanistan bùng phát đầu tháng 10 sau khi Pakistan không kích Kabul, nhắm vào thủ lĩnh TTP. Taliban đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Pakistan dọc biên giới, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Qatar ngày 19/10, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuần trước cảnh báo hai nước có thể "rơi vào tình trạng chiến tranh trực diện" nếu đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ thất bại.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)