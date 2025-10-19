Pakistan đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột biên giới với Taliban

Qatar thông báo chính quyền Taliban ở Afghanistan và Pakistan đã đạt đồng thuận về "lệnh ngừng bắn ngay lập tức" để chấm dứt xung đột biên giới.

"Sau các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha ngày 18/10, với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải, Afghanistan và Pakistan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập các cơ chế để củng cố hòa bình, ổn định lâu dài giữa hai nước". Bộ Ngoại giao Qatar thông báo hôm nay.

Hai bên đồng ý tổ chức các cuộc họp tiếp theo trong những ngày tới, nhằm đảm bảo duy trì và giám sát thực thi lệnh ngừng bắn, Bộ Ngoại giao Qatar bổ sung.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mullah Muhammad Yaqoob (thứ hai từ trái sang) bắt tay người đồng cấp Pakistan Khawaja Muhammad Asif sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Doha, Qatar. Ảnh: X/MofaQatar_EN

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif, trưởng đoàn đàm phán của Islamabad, xác nhận thông tin về lệnh ngừng bắn, thêm rằng đại diện hai nước sẽ gặp nhau ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/10.

"Những hành động khủng bố thực hiện từ Afghanistan nhằm vào lãnh thổ Pakistan sẽ lập tức chấm dứt. Hai nước tôn trọng chủ quyền của nhau", ông Asif nói.

Chính quyền Taliban ở Afghanistan chưa lên tiếng về thông tin. Phát ngôn viên chính quyền Taliban trước đó cho biết trưởng đoàn đàm phán của Kabul là Bộ trưởng Quốc phòng Mullah Muhammad Yaqoob.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Guardian

Căng thẳng âm ỉ giữa chính quyền Taliban tại Afghanistan với Pakistan bùng phát thành đụng độ vũ trang ở biên giới vào đêm 11/10. Chính quyền Taliban cho biết lực lượng của họ đã tấn công chốt kiểm soát của Pakistan để đáp trả "đợt không kích của quân đội Pakistan vào thủ đô Kabul trước đó hai ngày". Taliban và Pakistan đều tuyên bố hạ hàng chục binh sĩ của đối phương.

Các cuộc đụng độ tiếp diễn sau đó. Quân đội Pakistan hôm 15/10 tuyên bố hạ 15-20 tay súng Taliban và khiến nhiều người bị thương, khi đáp trả đòn tấn công của lực lượng Afghanistan nhằm vào 4 địa điểm. Islamabad thêm rằng khoảng 30 tay súng Taliban và đồng minh nhiều khả năng đã chết trong những cuộc đụng độ khác ở biên giới phía tây bắc.

Afghanistan và Pakistan cùng ngày nhất trí ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện thuận lợi cho hòa đàm. Pakistan tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ, trong khi Afghanistan cho biết nó sẽ được duy trì cho đến khi nước láng giềng vi phạm.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)