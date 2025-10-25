Pakistan cảnh báo nguy cơ xung đột trực diện với Afghanistan

Quan chức Pakistan tin Taliban muốn hòa bình, cảnh báo rằng hai bên có thể xảy ra xung đột trực diện nếu không đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Phái đoàn Pakistan và Taliban hôm nay bắt đầu đàm phán tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu cùng xây dựng cơ chế nhằm duy trì lâu dài thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Qatar ngày 18/10.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho biết Islamabad và Kabul những ngày qua đều tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng cảnh báo nguy cơ xung đột bùng phát trở lại. "Chúng ta có lựa chọn là xung đột trực diện với họ nếu không đạt thỏa thuận nào. Tuy nhiên, tôi thấy rằng họ cũng muốn hòa bình", ông Asif phát biểu trên truyền hình Pakistan.

Giới chức Taliban chưa bình luận về thông tin.

Bộ trưởng Khawaja Muhammad Asif tại Islamabad ngày 20/10. Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa Afghanistan với Pakistan bùng phát thành đụng độ vũ trang ở biên giới vào đêm 11/10. Chính quyền Taliban cho biết lực lượng của họ đã tấn công chốt kiểm soát Pakistan để đáp trả "đợt không kích của quân đội Pakistan vào thủ đô Kabul trước đó hai ngày". Cả hai bên đều tuyên bố hạ hàng chục binh sĩ của đối phương.

Những cuộc đụng độ tiếp diễn đến ngày 15/10, khi Taliban và Pakistan cùng nhất trí ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện thuận lợi cho hòa đàm. Islamabad tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ, trong khi Kabul cho biết nó sẽ được duy trì đến khi nước láng giềng vi phạm.

Hai bên sau đó cử phái đoàn đến thủ đô Doha của Qatar đàm phán, với sự trung gian của nước chủ nhà và Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố đạt thỏa thuận "ngừng bắn ngay lập tức".

Như Tâm (Theo Reuters)