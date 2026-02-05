Pagani Huayra 70 - siêu phẩm số sàn cho tín đồ tốc độ

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Horacio Pagani, hãng siêu xe Italy giới thiệu phiên bản Huayra 70 giới hạn chỉ ba chiếc.

Trong khi nhiều đồn đoán cho rằng Pagani đã chính thức chấm dứt vòng đời của mẫu Huayra sau khi giới thiệu mẫu Utopia, hãng siêu xe đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập Horacio Pagani bằng một dự án đặc biệt. Pagani Huayra 70 là mẫu hypercar sản xuất giới hạn chỉ ba chiếc trên toàn thế giới. Chiếc đầu tiên mang tên Trionfo (trong tiếng Italy nghĩa là chiến thắng) đã đến tay khách hàng, hai chiếc còn lại đang hoàn thiện.

Về tổng thể, Pagani Huayra 70 kế thừa phần lớn ngôn ngữ thiết kế của dòng Huayra trước đây, nhưng được nâng cấp với phong cách độc đáo hơn. Thân xe sử dụng vật liệu sợi carbon màu xanh lục pha ánh sáng, phối hợp điểm nhấn màu cam ở nắp ca-pô, hốc gió trước, bệ cửa, ốp sườn và đuôi xe.

Gần như các chi tiết khí động học đều được thiết kế mới. Đèn ban ngày bố trí theo chiều dọc, cản trước đơn giản hơn, cùng cánh gió sau kiểu cổ thiên nga với tấm ốp được cá nhân hóa chỉ có trên bản Huayra 70.

Điểm nổi bật nhất của Huayra 70 chính là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6 lít do AMG sản xuất, được Pagani hiệu chỉnh để đạt công suất 834 mã lực, cao hơn đáng kể so với bản Huayra BC.

Đáng chú ý hơn, chiếc xe sử dụng hộp số sàn 7 cấp, giống với cơ cấu truyền động từng xuất hiện trên mẫu Huayra Epitome độc nhất vô nhị trước đó.

Pagani xác nhận sẽ chỉ sản xuất ba chiếc Huayra 70 trên toàn thế giới, và mỗi chiếc sẽ được cá nhân hóa theo yêu cầu riêng của chủ xe, từ vật liệu cho đến màu sắc và các chi tiết trang trí.

Hiện Pagani chưa công bố giá bán chính thức của mẫu Huayra 70, bởi đây là phiên bản siêu hiếm sản xuất giới hạn chỉ 3 chiếc trên toàn cầu và được định giá theo từng đơn đặt hàng riêng của khách hàng.

Chí Nguyên (theo Carscoops)