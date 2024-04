Pacific Airlines lỗ thêm gần 1.500 tỷ đồng

Năm ngoái, Pacific Airlines lỗ gần 1.500 tỷ đồng khi lượng khách nội địa không đạt kế hoạch còn thị trường quốc tế phục hồi chậm.

Vietnam Airlines - công ty mẹ của Pacific Airlines cho biết doanh thu năm 2023 của hãng bay giá rẻ này tăng gần 26% lên 4.389 tỷ đồng. Tuy nhiên, Pacific Airlines vẫn lỗ trước thuế 1.499 tỷ đồng.

So với năm trước đó, hãng giảm lỗ hơn 28%. Lũy kế từ khi bị đại dịch tác động đến hết năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của Pacific Airlines âm hơn 8.000 tỷ đồng.

Theo Vietnam Airlines, kết quả kinh doanh của Pacific Airlines bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường quốc tế phục hồi chậm, còn tốc độ tăng trưởng khách nội địa cũng không đạt so với kế hoạch. Đồng thời, công ty cũng chịu chung khó khăn với các hãng khác như giá nhiên liệu tăng cao, tỷ giá biến động mạnh.

Trước tình hình này, Vietnam Airlines nói sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp phối hợp nguồn lực, đàm phán với nhà cung cấp việc giãn, hoãn thanh toán, hỗ trợ giảm giá nhằm giúp Pacific Airlines vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Từ hôm 18/3, Pacific Airlines đã phải trả hết tàu bay cho các đối tác tác cho thuê. Hãng này thực hiện tái cấu trúc đội bay và mạng đường bay để tăng hiệu quả hoạt động. Theo lộ trình, công ty dự kiến thuê máy bay của Vietnam Airlines để tối ưu hóa nguồn lực. Cùng với đó, Pacific Airlines sẽ nhận sự hỗ trợ và phối hợp từ hãng hàng không quốc gia về dùng chung một số cơ sở hạ tầng, nguồn lực phục vụ hành khách (như quầy thủ tục, phương tiện phục vụ mặt đất).

Ngay sau đó, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Pacific Airlines khẩn trương tái cơ cấu, đưa tàu bay vào khai thác trở lại trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một tháng, Pacific Airlines vẫn chưa thể cất cánh trở lại khi chưa bổ sung tàu bay nào. Hiện nay, hãng này vẫn cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho Bamboo Airways.

Vietnam Airlines cũng cho biết ghi nhận khoản thu nhập khác năm 2023 tăng hơn 128% so với năm 2022, tương đương 400 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh khoản thu nhập bất thường do bên cho thuê máy bay xóa nợ cho Pacific Airlines.

Sau khi nhận lại toàn bộ cổ phần từ cổ đông Qantas vào 2022, Vietnam Airlines sở hữu trên 98,8% tại Pacific Airlines. Từ đó đến nay, hãng hàng không quốc gia tìm nhà đầu tư mới cho hãng bay giá rẻ này và cũng được số bên quan tâm. Tuy nhiên, việc thoái vốn tại Pacific Airlines chưa thể thực hiện, do vướng một số quy định và thị trường hàng không vài năm qua không thuận lợi.

Anh Tú