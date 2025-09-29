Pablo Aimar: 'Phim lúc hay lúc dở, nhưng xem Messi luôn sướng'

Trợ lý HLV tuyển Argentina, Pablo Aimar, muốn Lionel Messi sẽ dự World Cup 2026 và tin bất kỳ ai dành thời gian xem siêu sao 38 tuổi chơi bóng cũng đều cảm thấy "đáng đồng tiền bát gạo".

"Chúng tôi sẽ chờ xem mọi thứ diễn ra thế nào trong 8 hoặc 9 tháng tới", Aimar nói nhân một sự kiện tại Buenos Aires ngày 27/9. "Hy vọng Leo vẫn giữ được khát khao và đủ sức khỏe. Quan trọng nhất là cậu ấy muốn có mặt ở World Cup. Vì tất cả chúng ta và cả những khán giả ở tận Bangladesh ngồi trước màn hình xem trận đấu đều mong được thưởng thức Leo".

Aimar (trái) đứng cạnh Messi và HLV trưởng Lionel Scaloni trong một buổi tập của tuyển Argentina tại World Cup 2022. Ảnh: Icon Sport

Aimar từng 57 lần khoác áo tuyển Argentina giai đoạn 1999-2009, là chơi cùng Messi 13 trận giai đoạn 2005-2009, rồi làm trợ lý HLV đội tuyển này từ 2018. Khi được hỏi về việc huấn luyện Messi mang đến những trải nghiệm gì, cựu tiền vệ 45 tuổi này đáp: "Tôi không biết Leo tìm ra công thức để ngăn thời gian trôi qua như thế nào. Suốt 20 năm qua, bất kể yếu tố ngoại cảnh nào, khi được hỏi về cậu ấy, về Roger Federer, hay về Michael Jordan, tôi đều khẳng định rằng điều kỳ diệu nhất ở những cái tên này là việc họ luôn mang đến kế hoạch hoàn hảo cho chúng ta".

Aimar giải thích thêm: "Tôi từng nói 'Thứ Bảy tuần này, lúc 4h, có trận Barca. Hãy nhớ, thứ Bảy lúc 4h, pha trà, chuẩn bị bánh ngọt, xem Messi'. Kế hoạch đó không bao giờ làm bạn thất vọng. Đôi khi bạn mua vé đi xem phim, có phim hay nhưng cũng có phim dở. Nhưng riêng Messi, Federer hay Jordan, họ không bao giờ làm bạn thất vọng. Xem họ thi đấu lúc nào cũng sướng, rất 'đáng đồng tiền bát gạo'. Leo chắc hẳn nghĩ rằng đâu đó trên thế giới vẫn còn một cậu bé nào đấy chưa từng xem hoặc chưa từng biết đến cậu ấy vậy, nên Leo mới nói bằng đôi chân của mình: 'Hãy làm điều gì đó để cậu bé kia được lưu giữ ký ức này'. Phi thường vậy đó!"

Theo vị trợ lý HLV tuyển Argentina, ông và ban huấn luyện Argentina luôn chuẩn bị cho mỗi trận đấu như thể đó là trận đầu tiên của mỗi người. Aimar luôn đặt bản thân vào cảm nhận của những cầu thủ trong sân và luôn rạo rực với niềm tự hào được đại diện cho cả đất nước.

"Tôi mới 6 tuổi lúc World Cup 1986 diễn ra, 9 hoặc 10 tuổi ở kỳ World Cup 1990", Aimar kể. "Tôi không hề biết rằng để trở thành một trong số những cầu thủ đang đứng hát quốc ca trên sân, tôi phải chuyển đến thủ đô Buenos Aires, sống dưới áp lực khán đài và trải qua tất cả những gì sau đó trên sân. Tôi từng nghĩ: 'Những người này có vợ, cha mẹ, ông bà đang nhìn họ trên sân và chắc họ rất xúc động'. Và tôi tự nói với bản thân, tôi muốn là một trong số họ. Giờ, tôi vẫn vậy, những cảm xúc vẹn nguyên như ngày đầu".

Aimar gia nhập ban huấn luyện Argentina từ sau World Cup 2018, theo lời mời từ đồng đội cũ nay là HLV trưởng Scaloni. Nhưng ông từng suýt từ chối cơ hội đó. "Đôi khi, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng có ba phút tôi đã nghĩ đến việc nói 'không'. Nhưng vì sự bồng bột của tuổi trẻ, vì chúng tôi vẫn còn trẻ để làm HLV, đã khiến tôi đưa ra quyết định này mà không suy nghĩ quá nhiều", cựu tiền vệ có biệt danh "Chú hề nhỏ" chia sẻ.

Sau đó, Aimar kể về trải nghiệm đặc biệt khi làm việc với đội tuyển - một bài tập chiến thuật phổ biến của Scaloni. Đó là bài tập tấn công không có người đối kháng, luyện các động tác và cơ chế xử lý tự động một cách biệt lập trước khung thành đối phương không có hậu vệ. Vị trợ lý 45 tuổi cho biết đây là dạng bài tập 10 cầu thủ trên sân đối đầu một thủ môn.

Messi trao đổi với Aimar trong một buổi tập của tuyển Argentina năm 2021. Ảnh: AFA

"Bài này tập trung vào giai đoạn kiểm soát bóng", Aimar nói. "Các tình huống được xây dựng dựa trên vị trí bạn muốn đội mình chơi, chẳng hạn như trong trận đấu tiếp theo. Cách đây 20 hoặc 30 năm, bài này không phổ biến. Khi đó, người ta chơi bóng dựa vào sự ngẫu hứng nhiều hơn. Giờ đây, bạn vô thức biết đồng đội của mình phải đứng ở đâu vì bạn đã luyện tập từ trước. Mục tiêu là giúp các cầu thủ nắm được, dù chỉ tương đối, vị trí của đồng đội khi ai đó trong số họ cầm bóng".

Ngược lại, khi đối phương kiểm soát bóng, tuyển Argentina chú trọng đến việc xây dựng ý thức của mỗi cầu thủ về "mạng lưới kết nối" trong khối đội hình. "Chúng tôi cố gắng giúp các cầu thủ lấy lại bóng nhanh nhất có thể", Aimar cho hay. "Nếu biết 10 đồng đội sẽ hỗ trợ mình đoạt lại bóng, bạn sẽ dám mạo hiểm hơn, bạn sẽ bình tĩnh hơn. Bạn dám thử điều gì đó nếu biết 10 người còn lại sẽ giúp mình. Các lĩnh vực khác ngoài bóng đá cũng vậy, bạn dám làm điều gì đó khi biết cả nhóm đang hỗ trợ mình. Sức mạnh nằm ở tập thể".

Aimar nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì một môi trường tập thể tương thân tương ái và lành mạnh. "Trong suốt quá trình đó, tất cả phải cùng sống tốt và cảm thấy vui vẻ, không chỉ là hai phút vui mừng sau khi thắng trận", ông kể. "Có rất nhiều tình huống trên sân mà chúng tôi phải đưa ra quyết định lựa chọn chỉ trong một giây. Tôi cũng không phủ nhận vai trò của yếu tố may mắn, vì khi có may mắn, nghĩa là bạn được đền đáp bằng nỗ lực và sự chăm chỉ. Gặp may còn mang lại nguồn năng lượng tích cực".

Theo Aimar, Argentina ít nhiều may mắn trên hành trình vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, ông cho rằng những may mắn đó là hệ quả từ cả một quá trình làm việc và phân tích kỹ lưỡng. Cựu tiền vệ nói thêm: "Chúng tôi chấp nhận rằng mọi thứ có thể không như ý. Nhưng đó là lẽ thường, giống như khi bạn bước ra đường. Nếu bạn nghĩ quá nhiều, bạn sẽ không rời khỏi nhà vài bước. Trong cuộc sống, nhiều thứ có thể sai, chứ không riêng gì trong bóng đá".

Argentina đã vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với tư cách đầu bảng. Nhưng theo Aimar, đội tuyển vẫn sẽ bước vào VCK ở Bắc Mỹ năm sau với tâm trạng hồi hộp như kỳ trước tại Qatar. "Vì chúng tôi luôn sống với tâm thế đó. Chấp nhận rằng sẽ có lo lắng, hồi hộp, kỳ vọng, háo hức, nhưng sẽ luôn tỏ ra bình tĩnh", ông giải thích.

Hoàng Thông (theo La Nacion)