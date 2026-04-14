P/S giới thiệu diện mạo mới tại chuỗi siêu thị GO!

TP HCMP/S ra mắt bao bì mới tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập, đánh dấu bước nâng tầm thương hiệu, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia trải nghiệm, mua sắm.

Diện mạo mới được thiết kế theo phong cách tối giản, góp phần tạo cảm giác cao cấp và đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm trưng bày trên quầy kệ.

Song song với thay đổi về nhận diện, nhãn hàng cũng nâng cấp chất lượng sản phẩm thông qua cải tiến công thức. Cụ thể, dòng P/S Bảo vệ 123 được bổ sung công thức gấp đôi canxi, giúp tăng cường khả năng bảo vệ răng chắc khỏe. Trong khi đó, dòng than hoạt tính được nâng hàm lượng than hoạt tính lên gấp 10 lần, hỗ trợ làm trắng răng lành tính và giảm vết ố vàng do thực phẩm đậm màu.

P/S, nhãn hàng kem đánh răng số 1 Việt Nam (theo NielsenlQ năm 2025), nổi bật trên kệ hàng với diện mạo mới. Ảnh: P/S

Trong lần cải tiến này, nhãn hàng tiếp tục hợp tác hệ thống siêu thị GO! (thuộc Central Retail Việt Nam) triển khai đồng bộ các hoạt động trưng bày, kích hoạt và nâng cao trải nghiệm mua sắm tại điểm bán trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa thương hiệu chăm sóc răng miệng và hệ thống bán lẻ hiện đại giúp diện mạo mới của P/S nhanh chóng tiếp cận người tiêu dùng trên quy mô rộng.

Để đánh dấu cột mốc, P/S tổ chức sự kiện ra mắt tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập. Mở đầu chương trình, đại diện nhãn hàng chia sẻ ngắn gọn về định hướng liên tục cải tiến nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc răng miệng cho người Việt.

Trong không khí mua sắm sôi động cuối tuần, đại diện hai bên cùng thực hiện nghi thức kéo màn, chính thức ra mắt kệ hàng P/S với diện mạo mới.

Ông Ankush Wadehra, Giám đốc ngành hàng chăm sóc cá nhân khu vực Đông Nam Á và Nhật Bản bắt tay sau khi khai trương kệ hàng P/S diện mạo mới cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Giám đốc GO! Nguyễn Thị Thập. Ảnh: P/S

Sau màn khai trương, đại diện P/S tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược bền chặt giữa thương hiệu và hệ thống phân phối CRV trong hành trình đồng hành chăm sóc nụ cười Việt, hướng tới mục tiêu chung là mang lại giá trị gia tăng cho người tiêu dùng.

Sự kiện ra mắt diện mạo mới tiếp tục khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược giữa P/S và hệ thống phân phối CRV. Ảnh: P/S

Không khí tại điểm bán trở nên sôi động khi khu vực kệ hàng P/S liên tục thu hút khách tham quan. Nhằm tăng tương tác, nhãn hàng trao tặng bóng bay theo màu nhận diện mới, góp phần tạo điểm nhấn dịp cuối tuần.

Trong đợt kích cầu này, P/S kết hợp hình ảnh bánh mỳ Baguette đặc trưng của GO!, vừa tạo sự mới mẻ trong trưng bày, vừa gắn với thói quen mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng. Cụ thể, từ nay đến 13/4, tại 20 cửa hàng thuộc hệ thống Central Retail Việt Nam trên toàn quốc, khách mua hai tuýp P/S Trắng răng lành tính (230 g) phiên bản mới sẽ được tặng một ổ bánh mỳ Baguette của GO!.

Sự kiện ra mắt tại siêu thị GO! Nguyễn Thị Thập khép lại trong không khí sôi động, ghi nhận phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Qua lần làm mới này, P/S cho thấy định hướng kết hợp giữa nâng cấp hình ảnh và cải tiến sản phẩm, nhằm tiếp cận người dùng theo cách gần gũi hơn.

Thế Đan





