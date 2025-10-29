Oxford và Vietjet công bố nghiên cứu Net Zero cho ngành hàng không

Đại học Oxford và Vietjet công bố sáng kiến nghiên cứu nhiên liệu hàng không bù đắp carbon, góp phần giảm tác động - chi phí chuyển đổi ngành năng lượng, ngày 28/10.

Kết quả hợp tác nằm trong dự án nghiên cứu "Nhiên liệu cân bằng địa chất" (Geological Balance Fuel - GBF). Chương trình do Giáo sư Myles Allen, Giám đốc Trung tâm Oxford Net Zero dẫn dắt. Buổi công bố diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Anh.

Tổng Bí thư Tô Lâm (thứ 3 từ trái sang) và Hiệu trưởng Đại học Oxford (thứ 2 từ trái sang) chứng kiến đại diện Vietjet (bìa trái) và Giáo sư Myles Allen (bìa phải) trao văn kiện công bố kết quả công trình nghiên cứu. Ảnh: Tài Nguyễn

GBF là nhiên liệu hàng không có khả năng bù đắp carbon bằng cách lưu trữ lâu dài khí CO2 trong các tầng địa chất sâu. Theo kết quả ban đầu, GBF có tiềm năng trở thành một bước đột phá trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngành hàng không vào 2050. Ưu thế của giải pháp sáng kiến này là chi phí thấp và hạn chế thay đổi các giải pháp cung cấp nhiên liệu đang vận hành trên thế giới, hạn chế ảnh hưởng, tăng chi phí của các ngành công nghiệp năng lượng, nhiên liệu hiện tại.

Bên cạnh giá trị khoa học, sáng kiến còn mở rộng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Anh thông qua các chương trình nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ tại Trung tâm Oxford Net Zero, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về năng lượng xanh.

Dự án là một phần trong chiến dịch "Fly Green" của Vietjet - chiến lược phát triển bền vững hướng tới "tương lai xanh cho bầu trời xanh". Hãng đang đẩy mạnh sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), triển khai hoạt động bù trừ carbon, trồng rừng, đầu tư năng lượng tái tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, giúp giảm 38% phát thải trên mỗi hành khách so với tàu bay thế hệ cũ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet gửi lời chúc mừng đến Giáo sư Myles Allen khi nghiên cứu đạt kết quả bước đầu. Bà cho biết trân trọng chương trình hợp tác cùng Đại học Oxford nhằm vun đắp những sáng kiến xanh - kết nối tri thức, công nghệ và lòng nhân ái. "Vietjet mong muốn cùng các đối tác quốc tế kiến tạo một tương lai nhân văn và bền vững cho thế hệ sau", bà Thảo nói.

Thái Anh