Oxford Hà Nội - mô hình giáo dục TH&THCS tư thục tại Thạch Thất

Trường TH &THCS Oxford Hà Nội (OHS) thành lập năm 2020, đào tạo ba cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Trường TH &THCS Oxford Hà Nội là trường tư thục tại Thạch Thất, Hà Nội. Thành lập năm 2020, trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo ba cấp học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Trong đó mô hình giáo dục mầm non là sự kết hợp chương trình giáo dục mầm non quốc gia với chương trình giáo dục mầm non STEAM. Mô hình giáo dục tiểu học và THCS là sự kết hợp giữa chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chương trình tăng cường của nhà trường bao gồm 4 môn Ngữ văn/Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và Giáo dục thể chất chuyên sâu.

Với triết lý giáo dục "Khai sáng trí tuệ - Nuôi dưỡng hoài bão - Kiến tạo tương lai", chương trình giáo dục của OHS hướng đến mục tiêu giúp các em học sinh phát triển toàn diện, hài hoà đức, trí, thể, mỹ, trở thành công dân toàn cầu có tri thức, có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, tinh thần tự chủ, năng động, sáng tạo, tự tin và sẵn sàng đón nhận sự khác biệt với tiếng Anh.

Triết lý giáo dục "Khai sáng trí tuệ - Nuôi dưỡng hoài bão - Kiến tạo tương lai" của OHS.

Với chiến lược xây dựng OHS trở thành đơn vị dạy và học tiếng Anh tốt nhất trên địa bàn huyện, trường thiết kê môn tiếng Anh tăng cường 210 tiết một năm học ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được thiết kế tích hợp, đồng bộ về nội dung, phương pháp nhằm hướng đến các mục tiêu chuẩn đầu ra, giúp học sinh nắm vững và từng bước mở rộng, nâng cao kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Môn Toán được tăng cường 70 tiết một năm học ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thiết kế theo hướng ứng dụng cao, chú trọng mối liên hệ giữa Toán với các môn học và hoạt động giáo dục khác gồm Khoa học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để tiến hành giảng dạy tích hợp liên môn theo cách tiếp cận giáo dục STEAM.

Với phương pháp học tập "Learning by doing" (Học tập thông qua việc làm) kết hợp với chương trình STEAM thực hành, học sinh OHS không chỉ nhận được những kiến thức từ thực tiễn mà còn biết cách lên kế hoạch, tự lập trong việc giải quyết vấn đề, đồng thời tăng thêm cơ hội làm việc nhóm, hướng tới phát triển những kỹ năng toàn diện, chủ động hội nhập trong tương lai.

Môn Tiếng Việt/Ngữ văn tăng cường 70 tiết một năm học, ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mục tiêu giúp học sinh phát triển khả năng ngôn ngữ nói và viết, bồi dưỡng kiến thức nền tảng và tư duy độc lập, rèn luyện trí tuệ EQ. Chương trình Ngữ văn tăng cường kết hợp với chương trình Văn hóa đọc được xây dựng theo 5 cấp độ tương ứng với 5 năm học ở cấp tiểu học và theo hệ thống các dự án đọc ở cấp THCS. Điều này nhằm đảm bảo học sinh có khả năng sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ thành thạo, dần hình thành tư duy độc lập, tự chủ, dễ dàng thích nghi với cuộc sống hiện đại. Hệ thống tư liệu được lựa chọn kỹ, có giá trị nhân văn, nghệ thuật cao.

Ngoài ra, OHS luôn chú trọng tăng cường môn Giáo dục thể chất nhằm phát triển thể lực cho học sinh. Bơi lội là môn học bắt buộc, chính khóa với thời lượng 2-4 tiết bơi một tuần. Học sinh còn được tự chọn ba môn thể thao gồm bóng đá, bóng rổ, võ thuật theo khả năng, nhằm phát triển thế chất toàn diện, qua đó phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu.

Để vận hành tốt mô hình giáo dục, OHS xác định xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên với số lượng phù hợp, đồng bộ về cơ cấu, có chất lượng chuyên môn đạt chuẩn hoặc trên chuẩn theo Chuẩn nghề nghiệp. Đại diện OHS cho biết, hiện nay, 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đại học và sau đại học đúng chuyên ngành; giáo viên tiếng Anh trong nước và quốc tế đều đạt chuẩn C1, C2 và có chứng chỉ quốc tế CELTA, TESOL.

Bên cạnh đó, OHS cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống liên hoàn 40 phòng học đạt chuẩn, thư viện trung tâm với hàng nghìn đầu sách, bể bơi lọc công nghệ NANO muối, sân bóng đá cỏ nhân tạo; sân bóng rổ, phòng tập Gymkid, sân chơi trong và ngoài trời, phòng học STEAM, canteen, nhà ăn... tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động giáo dục tiên tiến trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Chương trình giáo dục của OHS hướng đến mục tiêu giúp các em học sinh phát triển toàn diện, hài hoà đức, trí, thể, mỹ.

Năm học 2021-2022, Trường TH&THCS Oxford Hà Nội tuyển mới 308 học sinh.

Đối tượng tuyển sinh

Học sinh đủ điều kiện học tập bậc Tiểu học và Trung học cơ sở theo quy định (bao gồm cả trẻ em khuyết tật, trẻ em ở nước ngoài về nước) đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Bắc. Ưu tiên tuyển sinh đối tượng là học sinh mầm non Oxford Ha Noi Kindergarten, học sinh có thành tích cao trong học tập, học sinh có năng khiếu ngoại ngữ, thể dục thể thao, nghệ thuật...

Chỉ tiêu tuyển sinh

Trường dự kiến tuyển mới 308 học sinh, trong đó:

- Lớp 1: 3 lớp 84 học sinh (mỗi lớp 28 học sinh);

- Lớp 2: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 3: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 4: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 5: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 6: 2 lớp 56 học sinh;

- Lớp 7: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 8: 1 lớp 28 học sinh;

- Lớp 9: 1 lớp 28 học sinh;

Thời gian tuyển sinh

Lớp 1 và lớp 6: từ ngày 1/6 đến ngày 28/7;

Các lớp còn lại: từ ngày 1/6 đến ngày 30/8.

Hồ sơ dự tuyển

- Lớp 1: Đơn xin cho con học tại Trường TH&THCS Oxford Hà Nội (OHS), bản sao giấy khai sinh, bản photo sổ Hộ khẩu và có mã học sinh chuyển lên từ các trường mầm non.

- Lớp 6: Đơn xin cho con học tại OHS, bản sao giấy khai sinh, bản photo sổ hộ khẩu, bản chính học bạ tiểu học, quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).

- Các lớp còn lại: Đơn xin cho con học tại OHS, bản sao giấy khai sinh, bản photo sổ hộ khẩu. Yêu cầu nộp bản chính học bạ khi chính thức nhập học tại OHS.

Hình thức tuyển sinh

- Trực tiếp: đăng ký tuyển sinh tại trường TH&THCS Oxford Hà Nội, Cống Đặng, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội.

- Trực tuyến: đăng ký tuyển sinh trên website của trường TH&THCS Oxford Hà Nội tại địa chỉ https://oxfordhanoi.edu.vn/dang-ky-truc-tuyen/

Trường TH&THCS Oxford Hà Nội tuyển mới 308 học sinh

Địa chỉ: Cống Đặng, Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội

Hotline: 024.2217.1155; 024.2217.2255; 024.2267.3355

Website: https://oxfordhanoi.edu.vn/

Mail: oxfordhanoischool@gmail.com

(Nguồn và ảnh: Trường TH&THCS Oxford Hà Nội)