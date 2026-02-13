Owndays ra mắt tọa độ mua sắm kính mắt mới dịp du xuân

Owndays khai trương hai không gian mua sắm mới tại Vincom Center Đồng Khởi (TP HCM) và Hanoi Centre (Hà Nội), đáp ứng nhu cầu dịp đầu năm.

Tọa lạc tại tầng B1 Vincom Center Đồng Khởi, cửa hàng Owndays có thiết kế hiện đại và tối giản, mang tinh thần Nhật Bản. Không gian sử dụng tông màu sáng kết hợp chất liệu gỗ, tạo cảm giác ấm áp. Bên cạnh đó, bố cục trưng bày rộng rãi giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm các mẫu kính cận, kính mát và những thiết kế thời trang dành cho mùa du xuân.

Không khí những ngày đầu khai trương tại cửa hàng Owndays Vincom Center Đồng Khởi, TP HCM. Ảnh: Owndays

Sự kiện khai trương cửa hàng Owndays Vincom Center Đồng Khởi còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Thanh Thủy và Á hậu Phương Anh. Hai cô nàng đã trực tiếp thử nhiều dòng kính khác nhau của Owndays, đồng thời, trải nghiệm dịch vụ đo mắt miễn phí theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại cửa hàng. Thanh Thủy và Phương Anh chia sẻ bản thân thích thú với thiết kế đa dạng của sản phẩm và quy trình phục vụ chuyên nghiệp, góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi cho buổi khai trương.

Hoa Hậu Thanh Thủy, Á Hậu Phương Anh và đội ngũ Owndays Vincom Center Đồng Khởi, TP HCM. Ảnh: Owndays

Cùng dịp đón năm mới, Owndays ra mắt cửa hàng Owndays tại tầng B2, trung tâm thương mại Hanoi Centre. Không gian có thiết kế thoáng đãng, tinh giản, chú trọng trải nghiệm thử kính và tư vấn cá nhân.

"Nằm tại khu vực trung tâm, Owndays Hanoi Centre hứa hẹn trở thành điểm đến quen thuộc cho khách du xuân và người dân Hà Nội đang tìm kiếm một chiếc kính phù hợp để khởi đầu năm mới", đại diện thương hiệu nói.

Không gian mua sắm của Owndays Hanoi Centre. Ảnh: Owndays

Owndays là thương hiệu kính mắt đến từ Nhật Bản, thành lập năm 1989. Hiện, đơn vị sở hữu hơn 500 cửa hàng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Owndays có hơn 20 cửa hàng tại bốn khu vực thành phố lớn: TP HCM, Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội và Hải Phòng. Với thông điệp cốt lõi "Own your days", Owndays mong đồng hành cùng và khuyến khích khách hàng tự tin thể hiện phong cách riêng qua những thiết kế kính mắt phù hợp. Song song, thương hiệu liên tục đổi mới để mang đến những sản phẩm kính mắt chất lượng, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng.

Owndays thiết kế không gian theo phong cách hiện đại, tối giản. Ảnh: Owndays

Theo đại diện thương hiệu, điều làm nên sự khác biệt của Owndays nằm ở triết lý "đơn giản - minh bạch - tiện lợi". Thương hiệu áp dụng hệ thống giá đơn giản, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn, không có chi phí phát sinh. Từ 1,58 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu cặp kính hoàn chỉnh, bao gồm gọng kính và tròng kính phẳng chiết suất cao.

Bên cạnh đó, với chính sách bảo hành toàn cầu, mỗi sản phẩm Owndays đều được bảo hành chất lượng sản phẩm, tầm nhìn trong vòng một năm kể từ ngày mua cùng với các dịch vụ điều chỉnh, vệ sinh kính miễn phí trong suốt quá trình sử dụng. Thương hiệu cũng cung cấp dịch vụ đo mắt miễn phí, theo tiêu chuẩn Nhật Bản, thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu chuyên môn cùng hệ thống máy móc hiện đại.

(Nguồn: Owndays)