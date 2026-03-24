Owen: 'Man Utd sẽ đua vô địch nếu được Carrick dẫn dắt từ đầu'

Cựu danh thủ Michael Owen thán phục cách Man Utd lột xác với HLV Michael Carrick, và cảnh báo ban lãnh đạo CLB sẽ bị người hâm mộ "tế sống" nếu không bổ nhiệm chính thức nhà cầm quân này vào cuối mùa.

"Những gì chúng ta đang thấy ở Man Utd thực sự không thể tin nổi", Owen nói với Sport Mail ngày 23/3. "Nếu Ngoại hạng Anh bắt đầu từ lúc Carrick tiếp quản, Man Utd phải dẫn đầu bảng xếp hạng lúc này rồi. Chúng ta đang nói về việc Carrick đã trải qua khoảng 1/3 chặng đường mùa giải và Man Utd đứng đầu. Giả sử Carrick dẫn dắt Man Utd từ đầu, các bạn sẽ phải nghĩ đến khả năng vô địch của họ".

Owen cũng thấy bất ngờ khi một số huyền thoại của Man Utd như Roy Keane hay Gary Neville vẫn còn hoài nghi về khả năng Carrick dẫn dắt đội bóng trong lâu dài. Và theo chủ nhân Quả Bóng Vàng 2001, đồng chủ sở hữu Man Utd Jim Ratcliffe cùng các cộng sự sẽ phạm phải một sai lầm khủng khiếp nếu không để Carrick tiếp tục công việc đang tiến triển tốt đẹp tại Old Trafford.

HLV Man Utd Michael Carrick trong hiệp một trận thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester ngày 1/3/2026. Ảnh: AP

"Hãy tưởng tượng nếu bạn đẩy Carrick đi, cứ thử tưởng tượng xem, rồi bạn đưa về một ai đó", Owen nói. "Tôi không quan tâm đó là ai, kể cả một nhà cầm quân bẩm sinh đã quen với chiến thắng hay một người Man Utd từng có trước đây. Bấy giờ, giả sử mọi thứ bắt đầu đi xuống và tồi tệ trở lại, giới chủ chắc chắn sẽ bị người hâm mộ 'tế sống' toàn tập".

"Tôi thực sự sửng sốt khi một số người nói 'Không, không nên bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức'", cựu tiền đạo 46 tuổi nhấn mạnh. "Tại sao đây lại là một vấn đề để bàn cãi nhỉ? Tôi không hiểu nổi. Tôi không bảo là hãy trao cho Carrick hợp đồng 10 năm. Nhưng hãy cứ để mọi thứ tiếp diễn đi. Tập thể Man Utd này trông như đang trên đường trở lại. Tại sao bạn lại muốn can thiệp vào một cỗ máy đang vận hành trơn tru?".

Sau 10 trận nắm quyền, Carrick cùng Man Utd thắng 7 và hòa hai trận. Chuỗi phong độ này đã đưa "Quỷ Đỏ" vươn lên xếp thứ ba Ngoại hạng Anh, thuộc nhóm giành vé dự Champions League mùa tới.

"Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Carrick giữ ghế", Owen tiếp tục. "Đã bao lâu kể từ khi Sir Alex rời đi? Khoảng 12 năm rồi. Họ đã thử đủ mọi cách, từ những HLV danh tiếng như Louis van Gaal, Jose Mourinho đến David Moyes, rồi thử cả các cựu danh thủ như Ole Gunnar Solskjaer. Sau đó họ lại chọn những phương án khác biệt hơn một chút, như Ralf Rangnick hay Ruben Amorim. Họ đã thử hầu như mọi phương án, và sau 12 năm thử nghiệm rồi thất bại, bạn cuối cùng cũng tìm được người giúp các cầu thủ vào phom. Đội bóng đang thắng trận, lối chơi tiến bộ, và một số cầu thủ đang đá thứ bóng đá hay nhất sự nghiệp".

Theo lời Owen, người khoác áo Man Utd giai đoạn 2009-2012, việc ban lãnh đạo CLB trao cho Carrick hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm sau mùa giải này là phương án hợp tình hợp lý.

"Giả sử ký hai năm với Carrick, kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cậu ấy bắt đầu mùa mới, nếu 3-4 tháng đầu thua mọi trận đấu và tỏ ra vô dụng, bấy giờ đôi bên vẫn có thể chia tay nhau. Đó chẳng phải quyết định sinh tử gì cả, có phải Carrick ký hợp đồng 10 năm đâu", ông nhấn mạnh.

HLV Michael Carrick chỉ đạo Bruno Fernandes trong trận Man Utd thắng Man City 2-0 trên sân Old Trafford ở vòng 22 Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Ngoài ra với bảng thành tích ghi 118 bàn cho Liverpool trong sự nghiệp, Owen cho rằng Benjamin Sesko - tiền đạo đang thăng hoa với 8 bàn trong 11 trận gần nhất - vẫn chỉ nên là một "phương án xoay tua" của Man Utd.

"Với tôi, Sesko không phải lời giải lâu dài", Owen phân tích. "Cậu ấy không phải là trung phong số một của Man Utd mãi được. Đó là một cầu thủ đắt giá, có thể tiến bộ và là một quân bài tốt trong đội hình. Nhưng nếu Man Utd đá trận cầu lớn nhất mùa vào ngày mai, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ có tên trong đội hình xuất phát. Nếu Man Utd muốn trở lại vị trí vốn có và đua vô địch, Sesko không phải là mẫu tiền đạo mà bạn có thể đặt trọn niềm tin khi bước vào mùa mới. Tôi nghĩ họ cần một sự nâng cấp ở vị trí đó trong một hoặc hai năm tới".

Hà Phương (theo Sport Mail)