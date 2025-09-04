Owen: 'Harry Kane là kẻ dở hơi'

AnhCựu danh thủ Michael Owen lấy làm tiếc về việc Harry Kane dừng theo đuổi kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh để chuyển sang Bayern Munich.

"Kane là một cầu thủ dứt điểm xuất sắc", Owen nói trên podcast Rio Ferdinand Presents ngày 3/9. "Nhưng, tôi không đồng tình với việc cậu ấy sang Đức. Đến nay, tôi vẫn nghĩ cậu ấy là một kẻ dở hơi. Cậu ấy sắp trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, rồi con cái còn học hành ở Anh. Ý tôi là cậu ấy không nên rời xa đất nước".

Kane giành Siêu Cup Đức với Bayern hôm 17/8. Ảnh: AFP

Trong màu áo Tottenham, Kane từng ghi 213 bàn Ngoại hạng Anh, chỉ kém kỷ lục của cựu tiền đạo Alan Shearer 47 bàn, nhưng không giành được danh hiệu nào. Thành tựu lớn nhất mà anh có cùng đội bóng thành London là vào chung kết Champions League 2019.

Năm 2023, Kane sang Đức, gia nhập Bayern. Tại đây, anh duy trì được thành tích săn bàn, với 91 pha lập công trong 100 trận, đồng thời vô địch Bundesliga 2024-2025 và giành Siêu Cup Đức 2025.

Khi vô địch Bundesliga hồi tháng 5, Kane cho biết áp lực giành danh hiệu tập thể từng là một gánh nặng đè lên vai, và giờ anh đã có thể trút bỏ. Thủ quân tuyển Anh thậm chí khẳng định điều đó có ý nghĩa hơn bất kỳ giải thưởng ghi bàn nào.

Tuy nhiên, theo Owen, khi đã có danh hiệu tập thể, Kane nên trở lại Ngoại hạng Anh để theo đuổi kỷ lục ghi bàn. Với đẳng cấp và phong độ hiện có, tiền đạo sinh năm 1993 được kỳ vọng vượt qua Shearer trong hai hoặc ba mùa.

"Nếu bạn khao khát giành được điều gì đó đến vậy, hãy ở lại thêm một năm rồi ra đi", Owen nói. "Nhưng giống như việc đến Celtic, năm nào bạn cũng vô địch và chẳng có thành tựu to lớn nào. Thành tựu to lớn phải là trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Trên hành trình đó, cậu ấy cũng có thể giành thêm danh hiệu tập thể".

Khi còn thi đấu, Owen giành 10 danh hiệu tập thể với Liverpool, Newcastle và Man Utd. Ngoài ra, anh còn hai lần lên ngôi Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, giành Quả Bóng Vàng 2001 và ghi 40 bàn cho tuyển Anh.

Ở cấp ĐTQG, Kane đang giữ kỷ lục ghi 73 bàn cho "Tam Sư". Anh và đồng đội từng vào bán kết World Cup 2018, chung kết Euro 2021 và 2024 nhưng đều thất bại.

Thanh Quý (theo Podcast)